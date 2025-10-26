ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2025 22:25
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2025 02:57
1 dk Okuma

İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı

Kararın ardından İmamoğlu "Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "casusluk" soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ekrem İmamoğlu, Gazeteci Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı.

İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
26 Ekim 2025

İstanbul Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Marmara (Silivri) Cezaevinden İstanbul Adliyesine getirildi.

Yoğun güvenlik önlemi alınan adliyeye İmamoğlu'na destek verenler yaklaştırılmadı. Destek için gelenlere, İmamoğlu'nun, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" mesajı aktarıldı.

İmamoğlu ve Yanardağ'ın savcılık ifadeleri, saat 16.00 itibarıyla başladı. Yanardağ'ın ifade işlemi iki saat sürdü. İmamoğlu'nun ifadesi ise 19.00 sularında tamamlandı. Saat 21.40 sularında bütün ifadeler tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu, adliyeye getirildikten sonra Özgür Özel Çağlayan’dan ayrılmadan önce Özel, Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ile görüştü.

İmamoğlu: Umudunuzu yitirmeyin

İmamoğlu için açılan cumhurbaşkanlığı aday ofisinden şu paylaşım yapıldı:

Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu”…Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi. Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek. Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız."

(Mİ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Merdan Yanardağ özgür özel
