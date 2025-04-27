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Yayın Tarihi: 27 Nisan 2025 17:05
 ~ Son Güncelleme: 27 Nisan 2025 17:07
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İmamoğlu: Yalanlarla beslenenler tarihlerine yeni bir kara leke ekledi

Gazetecilik etiğini hiçe sayarak bu süreçte yer alanları eleştiren İmamoğlu, "Talimatla hareket eden sözde habercilerin bu açık hukuksuzluğa ortak olması, yalnızca kendi itibarlarını değil, meslek onurunu da kirleten bir kara leke olarak tarihe geçmiştir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu: Yalanlarla beslenenler tarihlerine yeni bir kara leke ekledi

Tutuklu CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında çıkan iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirdiği özel görüşmenin görüntülerinin hukuksuzca ele geçirilip, farklı olaylara ait görüntülerle montajlanarak servis edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

İmamoğlu açıklamasında, "Yayınlarıyla dünyada saygın olduğunu iddia eden üç harfli ulusal bir haber ajansı başta olmak üzere, kimi yanlı yayın organları, gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan yeni bir suça daha ortak olmuştur” dedi. 

Özel görüşmede taşındığı iddia edilen bavulların içinde yalnızca kamu güvenliği için kullanılan sinyal kesici cihazların bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, kamuoyunun bu konuda bilgilendirildiğini vurguladı. Buna rağmen, bazı medya kuruluşlarının açık bir manipülasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti.

İmamoğlu ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yıllar önceki satın alma süreci sırasında yasal çerçevede gerçekleşen bir para sayımını gösteren eski görüntülerin de montajlanarak son olayla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. "İki tamamen bağımsız olay ardı ardına getirilerek, sanki yasa dışı bir faaliyet varmış gibi gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışılıyor" dedi.

Gazetecilik etiğini hiçe sayarak bu süreçte yer alanları eleştiren İmamoğlu, "Talimatla hareket eden sözde habercilerin bu açık hukuksuzluğa ortak olması, yalnızca kendi itibarlarını değil, meslek onurunu da kirleten bir kara leke olarak tarihe geçmiştir" dedi.

İmamoğlu, konuya ilişkin tüm hukuki süreçlerin titizlikle işletileceğini belirterek açıklamasını "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" sözleriyle tamamladı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Ekrem İmamoglu CHP
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