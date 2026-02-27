İmamoğlu ve Özel "okuyoruz" dedi, İletişim Yayınları’ndan "Cereyanlar"açıklaması geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun okuduklarını açıkladıkları Tanıl Bora imzalı Cereyanlar kitabı üzerine yürüyen tartışmalar sonrası İletişim Yayınları kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Tanıl Bora, 2017’de yayımlanan Cereyanlar adlı çalışmasında Türkiye’nin geç Osmanlı döneminden AKP iktidarına uzanan süreçteki siyasi akımları inceliyor. Ekrem İmamoğlu da cezaevinde okuduğu kitaplar arasında Cereyanlar’ı saydı.

İki siyasetçinin açıklamalarının ardından sosyal medyada hem yayınevine hem de kitabın içeriğine yönelik suçlamalar gündeme geldi. Bazı kullanıcılar yayınevini “proje” olmakla itham etti, bazı yorumcular kitabı “Atatürk karşıtı” şeklinde niteledi ve köşe yazıları kaleme aldı.

İletişim Yayınları tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun çeşitli demeçlerinde Cereyanlar’ı “başucu kitabı” olarak tanımlamasından sonra sürecin iftira ve karalama kampanyasına dönüştüğünü belirtti. Yayınevi, kitabı etraflıca okumadan cümleleri tahrif eden ya da kitapta yer almayan ifadeleri varmış gibi aktaran kişilerin niyetini kamuoyunun değerlendirmesine bıraktığını ifade etti. Açıklamada, yayınevine, yazara ve kitaba yöneltilen suçlamaların asılsız olduğu vurgulandı; bu iddialara yer veren kurumlar da eleştirildi.

Ekrem İmamoğlu, cezaevindeki bir gününü anlattığı videoda okuma programından da söz etti. İmamoğlu, Ayn Rand’ın Yaşamak İstiyorum, Ahmet Ümit’in Patasana ve Ayşe Kulin’in Veda romanlarını birlikte okuduğunu, akşam saatlerini özellikle romanlara ayırdığını söyledi. Gün içinde Bilsay Kuruç’un Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi kitabını okuduğunu belirten İmamoğlu, Tanıl Bora’nın Cereyanları ile Timur Kuran’ın Ertelenen Özgürlükler kitabını da okumayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Özgür Özel ise ilk kasetini kendi harçlığıyla aldığını ve bunun Ahmet Kaya’nın Yorgun Demokrat albümü olduğunu anlattı. Morali bozulduğunda bu albümü dinlediğini söyleyen Özel, kitap tercihi sorulduğunda Tanıl Bora’nın Cereyanlarını “başucu kitabı” olarak gördüğünü ifade etti.

Özel, ilham aldığı eserleri anlatırken Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun Türkiye’de Üç Devir kitabının ve Server Tanilli’nin Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz çalışmasının düşünce dünyasında önemli yer tuttuğunu belirtti. Ayrıca üçleme halinde çekilen Baba filmlerinin mafya düzenini ve güç ilişkilerini anlamak açısından dikkat çekici olduğunu söyledi. Siyasette başarı için ahlaki ve psikolojik üstünlüğün önemine vurgu yapan Özel, kötülüğe karşı organize ve dayanışma içindeki bir iyilik hareketinin gerekli olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu da cezaevinde bir gününü anlattığı videoda şöyle demiş: "Buranın zor zamanları ya da zorlayıcı bir zaman dilimi diye bir kavram yok. Okumalarımı çeşitlendiriyorum. Şu günlerde Ayn Rand'ın Yaşamak İstiyorum, Ahmet Ümit'in Patasana ve Ayşe Kulin'in Veda romanlarını bir arada okuyorum. Akşam 22.00 ile 24.00 arasını mümkün olduğunca romanlara ayırıyorum. Gün içinde Bilsay Kuruç'un Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi kitabını okuyorum. Herkese ısrarla tavsiye ederim. Tanıl Bora'nın Cereyanlar ve Timur Kuran'ın Ertelenen Özgürlükler okumaya devam ediyorum." Özgür Özel, kendi harçlığıyla satın aldığı ilk kasetin Ahmet Kaya'nın Yorgun Demokrat albümü olduğunu belirtti. Ne zaman morali bozulsa "Yorgun Demokrat"ı dinlediğinde toparlandığını söyleyen Özel, kitap söz konusu olduğunda ise tercihini Tanıl Bora imzalı Cereyanlar'dan yana kullandığını ve eseri "başucu kitabı" olarak gördüğünü belirtti.

"Cereyanlar" ne anlatıyor? "Cereyanlar" İletişim Yayınları'nca 2017’de yayımlandı Tanıl Bora eserde, Jön Türk dönemi Osmanlı’sından 21. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Türk aydını ve kamuoyunda etkili olan fikir akımlarını inceliyor. Çalışmada en geniş yer milliyetçiliğe ayrılır; Bora bu tercihini “Türkiye’de milliyetçilik geniş bir yer kaplıyor” teziyle açıklıyor. Bora, 12 Eylül Darbesi sonrasında SBF’de başlayan ihraçların kitabı yazma sürecinde duygusal bir arka plan oluşturduğunu belirtiyor Ayrıca Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi adlı eserinin kendisi üzerinde güçlü bir etki bıraktığını ifade ediyor.

