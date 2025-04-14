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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 15:34
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 15:41
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İmamoğlu ve Ongun’un tutukluluğuna itiraz reddedildi

İmamoğlu’nun avukatları, 16 milyon İstanbullunun oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının kaçacağına inanmanın mümkün olmadığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu ve Ongun’un tutukluluğuna itiraz reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun’un tutukluluğuna yapılan itiraz, nöbetçi mahkeme tarafından reddedildi. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan iki ismin serbest bırakılması talebini içeren dilekçede, sürecin baştan sona hukuka aykırı yöntemlerle yürütüldüğü belirtildi.

Savunma makamı, tutuklama kararının siyasi gerekçelerle alındığını öne sürerken, dosyada hukuka aykırı delillerin bulunduğunu vurguladı. Dilekçede, ne İmamoğlu ne de Ongun için kaçma ya da delil karartma şüphesi olmadığının altı çizilerek tutuklamanın "orantısız, keyfi ve siyasi bir karar" olduğu ifade edildi. Ayrıca adil yargılanma hakkının açıkça ihlal edildiği savunuldu.

İtiraz dilekçesinde, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin sadece Türkiye’de değil, uluslararası kamuoyunda da büyük bir tepkiyle karşılandığına dikkat çekildi.

“Bu süreç yalnızca İmamoğlu’na değil, halkın seçme ve seçilme hakkına yönelmiş açık bir tehdit olarak algılanmaktadır. Yurttaşlar, bu adli sürecin kendi anayasal haklarını da hedef aldığını düşünmektedir” denilen dilekçede, yaşananların Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde de yankı bulduğu belirtildi.

Dilekçede ayrıca, yargı bağımsızlığına gölge düşüren beyanlara dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı dahil olmak üzere üst düzey kamu görevlilerinin İmamoğlu hakkında yürütülen davalarla ilgili sistematik biçimde olumsuz açıklamalarda bulunduğu hatırlatıldı. Bu açıklamaların yargı süreçlerini doğrudan etkilediği ve soruşturmaya yön verdiği ileri sürüldü.

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NOT: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından; ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu ve diğer şüpheliler, bu gerekçelerle 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. 23 Mart'ta tutuklanmıştı.
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Tutuklama gerekçeleri arasında yer alan "kaçma ve saklanma" ihtimali ise dilekçede “turpun büyüğü” olarak nitelendirildi. Avukatlar, 16 milyon İstanbullunun oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının kaçacağına inanmanın mümkün olmadığını ifade ederek, bu iddianın bile yargı sürecinin siyasi amaçlarla ve tarafsızlığını yitirmiş yargı mensuplarınca yürütüldüğünü kanıtladığını belirtti.

Sonuç bölümünde, İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ve serbest bırakılması istendi. Mahkemenin bu talebi reddetmesi halinde ise dosyanın itiraz yoluyla bir üst mahkemeye gönderilmesi talep edildi. Ancak nöbetçi mahkeme, söz konusu itirazı yerinde görmeyerek tutukluluğun devamına hükmetti.

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(EMK)

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