İmamoğlu ve CHP'li 26 ilçe belediye başkanı Anıtkabir'e çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki 26 ilçenin CHP’li belediye başkanları ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte Anıtkabir’e çıktı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da Anıtkabir ziyaretine katıldı.

Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giriş yapan yaklaşık 200 kişilik heyet, askeri törenle karşılandı. Anıtkabir’e üçüncü kez İBB Başkanı olarak çıkan İmamoğlu, mozoleye çelenk bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir içindeki tören sona erdi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, deftere şunları yazdı:

“Büyük Atatürk; Fatih Sultan Mehmet Han’ın milletimize kazandırdığı, yüksek şahsiyetiniz önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı, en değerli mirasımız İstanbul’u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin onuruyla manevi huzurunuzdayım. Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi’ni 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve tüm demokratik süreçleri işleten 21. yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. Yolumuzu aydınlatmaya devam eden ilkelerinizin, aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak, yerelden başlayarak, Türkiye’yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.”

(VC)