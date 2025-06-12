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Yayın Tarihi: 12 Haziran 2025 08:22
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2025 08:27
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İmamoğlu ve avukatlarından duruşmaya katılmama kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Ayrıca, 12 Haziran’da Silivri’de yapılması planlanan destek buluşmasının da iptal edildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu ve avukatlarından duruşmaya katılmama kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "bilirkişi" davası kapsamında bugün ilk kez hâkim karşısına çıkması beklenirken, kendisi ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı. Gerekçe olarak ise duruşma yerinin usule aykırı şekilde Silivri'ye alınması gösterildi.

Duruşma yeri son anda değiştirildi

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, İmamoğlu hakkında açılan davanın, yürütülen soruşturmalardaki hukuksuzlukları kamuoyuyla paylaşması nedeniyle açıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hukuka aykırı yöntemlerle Silivri’ye alınan duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avukatları katılmayacaktır” denildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, duruşma yerinin 24 saat kala değiştirilmesine tepki göstererek, bu kararın keyfi bir uygulama olduğunu savundu. Çelik, İmamoğlu ve avukatlarının duruşmaya katılmama kararına destek verdiklerini açıkladı. Ayrıca, 12 Haziran’da Silivri’de yapılması planlanan destek buluşmasının da iptal edildiğini duyurdu.

Davanın arka planı

Davanın merkezinde, İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta Saraçhane’de yaptığı “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısında kullandığı ifadeler yer alıyor. Söz konusu toplantıda, bazı belediyelerle ilgili soruşturmalarda bilirkişi olarak görev alan bir kişinin, daha önce sahte bilirkişi raporu düzenlemekten yargılandığını öne süren İmamoğlu, “Savcılar herhalde biliyordur bunu” demişti.

Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Aynı hafta, söz konusu bilirkişiyle yapılan bir telefon görüşmesini ekrana taşıyan Halk TV yöneticisi Suat Toktaş da tutuklanmış, hakkında “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması” ve “Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP ekrem imamoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik akın gürlek bilir kişi
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