İmamoğlu, üniversite diploması iddialarıyla ilgili ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasıyla ilgili ortaya atılan usulsüzlük iddialarına yönelik bugün ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gitti.. İmamoğlu, iki avukatıyla birlikte savcılığa ifade vermek için geldi.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan Adliyesi çevresinde alınan güvenlik önlemlerine dikkat çekerek sosyal medya platformu X’te şöyle dedi:

"Çağlayan Adliyesi çevresi dün geceden beri insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde abartılı bir abluka altına alındı. Her tarafta bariyerler, TOMA'lar… Korkmayın, Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek. Gerçeği ortaya koyacak, ifadesini verecek. Devletin memurunu Ramazan ayında, soğuk kış günlerinde boş yere gece yarısı orada tutmak insafsızlıktır. İsraftır, haksızlıktır. Türkiye bu zorlu günleri aşacak. Bu ülkenin onurlu, dürüst ve vicdanlı insanları bütün bu haksızlığı, hukuksuzluğu ve gaddarlığı görüyor. Halkın gözü üstünüzde."

Özgür Özel’den ‘sahte diploma’ açıklaması

ALTINCI SORUŞTURMA İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna dair gelen ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda diplomanın sahte olduğuna dair tespitler üzerine soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma çerçevesinde ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti. Başsavcılık, İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iddialar üzerine, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi’ne yazılan bir yazıda, İmamoğlu’nun diplomasının dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerin hukuka uygun olmasının sağlanması için gerekli işlemlerin hızla yapılması talep edilmişti.

(EMK)