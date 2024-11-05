İmamoğlu: Türkiye bir an önce tek adam rejiminden kurtulmalıdır

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), arka arkaya yapılan kayyım atamalarının ardından Ankara’da olağanüstü toplandı.

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk de toplantıya zoom üzerinden katıldı.

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıdan sonra açıklama yaptı.

"Kararların sonuçları salt siyasi değildir"

“Türkiye bir an önce tek adam rejiminden kurtulmalıdır” diyen İmamoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Bunun çözümü de sandıktır. Belediye başkanlığının sona ermesi, Anayasa ve belediye kanunda bellidir. Daha sonra getirilen kanunlara ihtiyaç yoktur. Suç gibi ceza da bireysel olmalıdır.

Olağanüstü durumlarda getirilen kayyım uygulamalarına olağan zamanda da yapılmasına son verilmelidir. Türkiye Belediyeler Birliği olarak bu antidemokratik uygulamalarla diğer partilerle istişare yapılması için bugünden itibaren harekete geçiyoruz.

"Kazanamadığı belediyeleri gasp ediyor"

Hukuktan uzaklaşılarak atılan bu adımlar ülkemizi demokrasi sürecinden çıkartmaktadır. Ülkeyi yönetenler seçilebiliyorsa bunu millet iradesi saymakta fakat seçilemiyorsa kayyım atıyor. Bu kararların sonuçları salt siyasi değildir. Demokrasiden uzaklaşmak dünyanın en kırılgan ekonomilerinden biri olmamıza neden olmaktadır. Gençlerin alın teri, emeği yok sayılmaktadır. Merkezi hükümet seçimle kazanamadığı belediyeleri gasp etmektedir.

Demokrasiye olan inancımızı en yüksek seviyede sürdüreceğiz. Kayyım uygulamasıyla aynı zamanda belediye meclisi ile belediye encümeninin işleyişi de aksamakta. Birbirlerini denetleyen organlar yerine bir kişi tarafından herhangi bir yönetime tabii olmayan bir sisteme geçilmiştir. Türkiye bu sistemden bir an önce kurtulmalıdır. Bunun çözümü de sandıktır.

"Halk iradesi ortadan kaldırılıyor"

Kayyım uygulaması halk iradesini ortadan kaldırmaktadır. Bu koşullar belediye meclis üyelerinin de görevlerini ortadan kaldırmaktadır. Bu kararlara imza atan iktidar yüzünden millet iradesi yok sayılmaktadır.

Merkezi idare belediyelerin hiyerarşik amirine dönüştürülmüştür. Merkezi iktidar yerel yönetimleri idare olarak baskılamaktan sonuç alamamıştır. Halka hizmet için canla başla çalışmaktadırlar. Artık merkezi hükümet seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri gasp etme yoluna gitmiştir. Demokrasiden uzaklaşmak dünyanın en kırılgan ekonomisine sahip ülkesi olmak demektir.

"Keyfi vesayet yönetimi ortaya çıktı"

Kayyım kararıyla, bu yetkiler İçişleri Bakanlığı'nın bir memuruna teslim ediliyor. Son 8 yıldır alınan kararlar keyfi vesayet yönetimini ortaya çıkarmıştır. Türkiye bu zihniyetten bir an önce kurtulmalıdır. Bunun iradesi de sandıktır seçimdir. Seçim ve seçilme hürriyeti yok edilmektedir.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler bu uygulamaların devam edeceği yönündeki tavrı o kadar çirkin ve yakışızdır ki... Bu yargı için irade beyan etmektedir. Ben bu söylemini kınıyorum. Hukuka aykırıdır. Hukukçu kimliğiyle bunu söylüyorsa hukuk bilgisini gözden geçirmelidir. Partilerin birçoğu ile irtibata geçilmiştir, başka partilerle de iletişime geçilmesi yönünde adımlarımız olacaktır."