ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 11:58
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2024 12:30
2 dk Okuma

İmamoğlu: Türkiye bir an önce tek adam rejiminden kurtulmalıdır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in kayyım açıklamasına tepki gösterdi: "Tavrı o kadar çirkin ve yakışıksızdır ki... Bu yargı için irade beyan etmektedir. Ben bu söylemini kınıyorum. Hukuka aykırıdır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu: Türkiye bir an önce tek adam rejiminden kurtulmalıdır
*Fotoğraf: MA

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), arka arkaya yapılan kayyım atamalarının ardından Ankara’da olağanüstü toplandı.

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk de toplantıya zoom üzerinden katıldı.

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıdan sonra açıklama yaptı.

"Kararların sonuçları salt siyasi değildir"

“Türkiye bir an önce tek adam rejiminden kurtulmalıdır” diyen İmamoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Bunun çözümü de sandıktır. Belediye başkanlığının sona ermesi, Anayasa ve belediye kanunda bellidir. Daha sonra getirilen kanunlara ihtiyaç yoktur. Suç gibi ceza da bireysel olmalıdır.

Olağanüstü durumlarda getirilen kayyım uygulamalarına olağan zamanda da yapılmasına son verilmelidir. Türkiye Belediyeler Birliği olarak bu antidemokratik uygulamalarla diğer partilerle istişare yapılması için bugünden itibaren harekete geçiyoruz.

"Kazanamadığı belediyeleri gasp ediyor"

Hukuktan uzaklaşılarak atılan bu adımlar ülkemizi demokrasi sürecinden çıkartmaktadır. Ülkeyi yönetenler seçilebiliyorsa bunu millet iradesi saymakta fakat seçilemiyorsa kayyım atıyor. Bu kararların sonuçları salt siyasi değildir. Demokrasiden uzaklaşmak dünyanın en kırılgan ekonomilerinden biri olmamıza neden olmaktadır. Gençlerin alın teri, emeği yok sayılmaktadır. Merkezi hükümet seçimle kazanamadığı belediyeleri gasp etmektedir.

Demokrasiye olan inancımızı en yüksek seviyede sürdüreceğiz. Kayyım uygulamasıyla aynı zamanda belediye meclisi ile belediye encümeninin işleyişi de aksamakta. Birbirlerini denetleyen organlar yerine bir kişi tarafından herhangi bir yönetime tabii olmayan bir sisteme geçilmiştir. Türkiye bu sistemden bir an önce kurtulmalıdır. Bunun çözümü de sandıktır.

"Halk iradesi ortadan kaldırılıyor"

Kayyım uygulaması halk iradesini ortadan kaldırmaktadır. Bu koşullar belediye meclis üyelerinin de görevlerini ortadan kaldırmaktadır. Bu kararlara imza atan iktidar yüzünden millet iradesi yok sayılmaktadır.

Merkezi idare belediyelerin hiyerarşik amirine dönüştürülmüştür. Merkezi iktidar yerel yönetimleri idare olarak baskılamaktan sonuç alamamıştır. Halka hizmet için canla başla çalışmaktadırlar. Artık merkezi hükümet seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri gasp etme yoluna gitmiştir. Demokrasiden uzaklaşmak dünyanın en kırılgan ekonomisine sahip ülkesi olmak demektir.

"Keyfi vesayet yönetimi ortaya çıktı"

Kayyım kararıyla, bu yetkiler İçişleri Bakanlığı'nın bir memuruna teslim ediliyor. Son 8 yıldır alınan kararlar keyfi vesayet yönetimini ortaya çıkarmıştır. Türkiye bu zihniyetten bir an önce kurtulmalıdır. Bunun iradesi de sandıktır seçimdir. Seçim ve seçilme hürriyeti yok edilmektedir.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler bu uygulamaların devam edeceği yönündeki tavrı o kadar çirkin ve yakışızdır ki... Bu yargı için irade beyan etmektedir. Ben bu söylemini kınıyorum. Hukuka aykırıdır. Hukukçu kimliğiyle bunu söylüyorsa hukuk bilgisini gözden geçirmelidir. Partilerin birçoğu ile irtibata geçilmiştir, başka partilerle de iletişime geçilmesi yönünde adımlarımız olacaktır."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği
ilgili haberler
“Kayyım herkesin sorunudur”
Bugün 14:24
/haber/kayyim-herkesin-sorunudur-301443
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Kayyım herkesin sorunudur”
Bugün 14:24
/haber/kayyim-herkesin-sorunudur-301443
Sayfa Başına Git