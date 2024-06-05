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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 16:55
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 17:16
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İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Seçimleri 515 oy alan Ekrem İmamoğlu kazandı. Rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oyda kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu Basın Ofisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP listesinden aday olduğu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri sonuçlandı.

Seçimleri 515 oy alan Ekrem İmamoğlu kazandı. Rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oyda kaldı. 

Çelik: TBB adil ve eşit yönetilecek 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik X hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu'nu tebrik etti, "Bugün yapılan seçimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu'nu gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Türkiye Belediyeler Birliği yeni döneminde şeffaf, adil, demokratik ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıla inançla yönetilecek. Tüm ülkemize ve yerel yönetimlerimize hayırlı olsun" dedi. 

(EMK)

ekrem imamoğlu İBB TBB Ozgur Çelik istanbul büyükşehir belediye başkanı
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