İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP listesinden aday olduğu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri sonuçlandı.

Seçimleri 515 oy alan Ekrem İmamoğlu kazandı. Rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oyda kaldı.

Çelik: TBB adil ve eşit yönetilecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik X hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu'nu tebrik etti, "Bugün yapılan seçimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu'nu gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Türkiye Belediyeler Birliği yeni döneminde şeffaf, adil, demokratik ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıla inançla yönetilecek. Tüm ülkemize ve yerel yönetimlerimize hayırlı olsun" dedi.

Bugün yapılan seçimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu'nu gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum.



Türkiye Belediyeler Birliği yeni döneminde şeffaf, adil, demokratik ve katılımcı bir anlayışla, ortak… pic.twitter.com/YTTooIa9YV — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 5, 2024

(EMK)