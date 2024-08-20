İmamoğlu, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başkanlarıyla görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye genelinde ekonomik kriz eylemlerini ortasında TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.

İmamoğlu, ilk olarak sabah saatlerinde TÜRK-İŞ’in Ankara Çankaya’daki genel merkezine geldi. Burada Atalay ve Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Nazmi Irgat, Eyüp Alemdar, İrfan Kabaloğlu ile bir araya geldi.

“Ücretli kesimin sıkıntıları, sorunları olduğunun farkındayız” diyen İmamoğlu “Türkiye'deki ekonomik daralma, bütün kurum-kuruluşları etkiliyor” diye konuştu:

“Bir yanıyla da çalışan kesimin önemli bir hattı da yerel yönetimler. Bu bağlamda yerel yönetimlerin de kendi bir kısım ekonomik sıkıntıları var. Türkiye'deki ekonomik daralma, bütün kurum-kuruluşları etkiliyor. Ama bu bağlamda, ülke genelinde de güçlü bir denge kurulması gerekiyor.

Bu noktada hem sizlerin kurumsal deneyimi hem bizlerin süreci yönetme konusundaki, şeffaf ve ortak masada, ortak akılla çalışma prensibimiz, umuyorum İstanbul'da sağlıklı sonuçlar versin.”

Atalay: 81 ilde eylemdeyiz

Atalay ise ziyareti nedeniyle İmamoğlu’na teşekkür etti. Ardından TÜRK-İŞ’in 73 yıllık bir olduğu, bünyesinde 454 sendika barındırdığı ve 282 bin aidat ödeyen işçi olduğu bilgisini verdi. Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (İLO), G20’de, Yüksek Hakem’de Türkiye’nin temsilcisi olduklarını, hükümetle asgari ücret masasına oturduklarını anlattı.

Atalay, İmamoğlu’na bugün Türkiye’nin 81 ilde eylem ‘vergide adalet için’ eylem yaptıklarını söyledi. Gelecek günlerdeki eylemlerden bilgiler verdi.

İkinci durak HAK-İŞ

İmamoğlu’nun TÜRK-İŞ’ten sonraki adresi Hak-İş oldu. Burada Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

İmamoğlu, İstanbul’da DİSK Genel Merkezi’ne benzer bir ziyaret gerçekleştireceğini anlatarak “Emeğin temsilcisi olan konfederasyonların çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Devamında, “Ülkemizin son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların yükünün büyük bir bölümünün, özellikle ücretli kesimin sırtında olduğunu bilen bir yöneticiyim” diyen İmamoğlu şöyle konuştu:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların, bu yükün, sadece işi gücü olarak bu ücretli kesimin sırtında olmasının kaldırılabilir bir yük olmadığını da biliyorum. Ancak ifade etmek gerekir ki, kurumlarımız da ciddi bir ekonomik sıkıntı çekiyor ve çekecek. Öyle gözüküyor.

Ülkemizdeki ekonomik daralma, ne yazık ki hepimizi çok zor günlere doğru götürüyor. Umarım tahmin ettiğimizden daha hızlı, daha az sıkıntıyla bu ekonomik krizler, sıkıntılar aşılır. Bu yönüyle bu sıkıntılı günlerin hızla aşılmasını arzu ederiz. Bu kapsamda, dengeli bir sürecin toplu iş sözleşmelerinde yaşanmasını arzu ediyorum. Tabii ki insanlarımızın hakkı, hukuku korunacak ama kurumlarımızın da yaşaması ve yaşatılması şart. Bu yönüyle, bu dengeyle kabul edilmesini arzu ederim.

Arslan: İlk kez kamu çalışanları İstanbul'dan ayrılmak istiyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan da İmamoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkürler etti. “Altıncı yılına giren İBB Başkanlığı döneminizde, başlangıçta bazı sıkıntılar yaşadık. Bütün bu süreçlerde yaşadığımız zorlukları, müzakere ile sosyal diyalogla, karşılıklı görüşerek, hemen hemen bütün sorunlarımızı çözebildik. Bundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde denge politikasını yürüttüklerini söyleyen Arslan “İstanbul'da yaşamak çok zor. Bizim işçilerle yaptığımız bir araştırma var. Araştırmada, çalışanların yüzde 60’ı kıdem tazminatlarını alır almaz İstanbul'dan ayrılmak istiyor. Sebeplerden bir tanesi de kira. İstanbul'un en köşe, en uzak bölgelerinde bile, gerçekten kira artışlarına ve onun getirdiği diğer zorlukları ilk kez duyduk biz. Zaman zaman bu sıkıntıları yaşadık Türkiye'de. İlk kez kamu görevlilerinin İstanbul'da, işçilerin, ayrılmak istemeleri bizi üzüyor gerçekten. Önemli bir sorun” diye konuştu.