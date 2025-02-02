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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2025 13:08
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2025 13:19
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İmamoğlu soruşturmaları: Bilirkişi S.B.'nin lisanssız olduğu iddia edildi

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “Bu kişiyi görevlendiren hâkim ve savcıların görevi ihmal ettiği iddiası ortaya çıkıyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. İmamoğlu'nun etrafında mikrofonlarını uzatan gazeteciler ve kameramanlar bulunuyor. Görüntüde İmamoğlu’nun konuştuğu an dikkat çekiyor, ellerini açıklamasını destekler şekilde hareket ettiriyor. Basın mensuplarının ellerinde çeşitli haber ajanslarına ait mikrofonlar yer alıyor. Arka planda park veya açık bir alan olduğu anlaşılıyor. İmamoğlu’nun yanında ve arkasında danışmanlar veya yetkililer de görülmekte.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) verileri, S.B’nin kaydının, ruhsatının bulunmadığını ortaya koydu.

Hatırlatma: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında, yargının siyasallaşmasına yönelik eleştirileri sıraladı. Bilirkişi S.B'nin kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda görevlendirildiğini belirtti.İmamoğlu, bilirkişi S.B'nin hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “Bu kişiyi görevlendiren hâkim ve savcıların görevi ihmal ettiği iddiası ortaya çıkıyor” dedi. Pehlivan S.B’nin de yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi. İlgili meslek odalarında kaydının bulunmadığı da belirtildi.

TÜRMOB, S.B.’nin meslek odalarına kayıtlı olmadığını ve mesleki ruhsat ya da lisansa sahip bulunmadığını duyurdu.

Bilirkişinin mesleki yetkinliği sorgulanıyor

İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda sıkça görev alan ve genellikle aleyhte raporlar hazırladığı iddia edilen S.B.’nin bağımsız denetçi olmadığını belirtmişti. TÜRMOB’un açıklaması, İmamoğlu’nun bu iddialarını güçlendirdi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da yargının bu bilirkişiyi görevlendirmesinin, görevi ihmal iddialarını artırdığını söyledi. Pehlivan, "S.B.’nin bağımsız denetçi sınavını geçemediği bilgisine ulaştık. Yargı mensuplarının böyle bir kişiyi görevlendirmesi, ciddi bir ihmalin göstergesi olabilir" dedi.

Uzmanlık listesinde adı var ama belgesi yok

Avukat Pehlivan, S.B.’nin bilirkişi olarak atanabileceği bazı uzmanlık alanlarının kağıt üzerinde sıralandığını, ancak bu yeterliliklere sahip olmadığını belirtti.

"Bilirkişi listesinde, genel muhasebe, ticari işletme muhasebesi, kamu ihale mevzuatı gibi alanlar yer alıyor. Ancak bu alanlarda özel kodlara ve belgelere sahip olması gerekiyor. S.B. bu gereklilikleri karşılamıyor" dedi.

İmamoğlu'ndan bilirkişi açıklaması
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(EMK)

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