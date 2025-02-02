İmamoğlu soruşturmaları: Bilirkişi S.B.'nin lisanssız olduğu iddia edildi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) verileri, S.B’nin kaydının, ruhsatının bulunmadığını ortaya koydu.

Hatırlatma: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında, yargının siyasallaşmasına yönelik eleştirileri sıraladı. Bilirkişi S.B'nin kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda görevlendirildiğini belirtti.İmamoğlu, bilirkişi S.B'nin hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “Bu kişiyi görevlendiren hâkim ve savcıların görevi ihmal ettiği iddiası ortaya çıkıyor” dedi. Pehlivan S.B’nin de yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi. İlgili meslek odalarında kaydının bulunmadığı da belirtildi.

TÜRMOB, S.B.’nin meslek odalarına kayıtlı olmadığını ve mesleki ruhsat ya da lisansa sahip bulunmadığını duyurdu.

Bilirkişinin mesleki yetkinliği sorgulanıyor

İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda sıkça görev alan ve genellikle aleyhte raporlar hazırladığı iddia edilen S.B.’nin bağımsız denetçi olmadığını belirtmişti. TÜRMOB’un açıklaması, İmamoğlu’nun bu iddialarını güçlendirdi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da yargının bu bilirkişiyi görevlendirmesinin, görevi ihmal iddialarını artırdığını söyledi. Pehlivan, "S.B.’nin bağımsız denetçi sınavını geçemediği bilgisine ulaştık. Yargı mensuplarının böyle bir kişiyi görevlendirmesi, ciddi bir ihmalin göstergesi olabilir" dedi.

Uzmanlık listesinde adı var ama belgesi yok

Avukat Pehlivan, S.B.’nin bilirkişi olarak atanabileceği bazı uzmanlık alanlarının kağıt üzerinde sıralandığını, ancak bu yeterliliklere sahip olmadığını belirtti.

"Bilirkişi listesinde, genel muhasebe, ticari işletme muhasebesi, kamu ihale mevzuatı gibi alanlar yer alıyor. Ancak bu alanlarda özel kodlara ve belgelere sahip olması gerekiyor. S.B. bu gereklilikleri karşılamıyor" dedi.

İBB, BEŞİKTAŞ, ESENYURT SORUŞTURMALARI İmamoğlu'ndan bilirkişi açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

(EMK)