İmamoğlu: Siz bu kötülüğü nereden öğrendiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonlara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Allah aşkına siz bu kötülüğü nereden öğrendiniz?" dedi.

İmamoğlu, açıklamasında hukuksuzluklara ve ekonomik krize dikkat çekti:

"Hakka, hukuka, adalete saygınız yok. Anayasaya, demokrasiye, milli iradeye saygınız yok. Yatırımcı arkasına bakmadan kaçıyor, milletimiz alın teriyle kazandığı varlığından şüphe ediyor. Ekonomide çarklar durdu" dedi.

İkinci Dalga Operasyonda 50 Gözaltı İBB’ye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon başlatıldı. 19 Mart’taki ilk dalgada gözaltına alınıp serbest bırakılan bazı isimler dahil olmak üzere, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da aralarında olduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Operasyon kapsamında 50 kişinin gözaltına alındığı, evlerinde arama yapıldığı bildirildi.

“Yıldırmaya çalışıyorsunuz”

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidaa şöyle seslendi:

"Sabahın köründe insanları evlerinden alıyorsunuz. Evin babasını tutukladığınız yetmiyor, anneyi de nezarete atıyorsunuz. Devlet terbiyesi almış bürokratlarımızı, ciddi sağlık sorunlarına rağmen, şafak vakti gözaltına alıp eziyet çektiriyorsunuz. Allah aşkına bu kötülüğü kimden öğrendiniz? Milletimiz ne yaptı size?"

"Ülkenin ekonomisini de hayatını da felç ettiniz"

Ekonomide yaşanan krizle ilgili de konuşan İmamoğlu, iktidarın yönetim anlayışını eleştirdi:

"Millete ait olanı millete harcamadınız. Faiz, enflasyon, döviz birlikte yükseliyor. İnsanlar tiyatroya, sinemaya gidemiyor; eşiyle bir akşam dışarıda yemek bile yiyemiyor. Ülkede hayatı durdurdunuz."

İmamoğlu, yol arkadaşlarının ve ailelerinin İstanbullulara ve Allah’a emanet olduğunu belirterek, "Hepsine sımsıkı sarılacak milyonlar olduğunu biliyorum" dedi.

"Adalet gelecek"

İmamoğlu, halka umut dolu bir mesaj da verdi:

"Aziz Milletim, bu pespaye dönem eninde sonunda bitecek. Adaletli bir düzen gelecek. Güçlü bir demokratik parlamenter sistemle, liyakatli, şeffaf, hesap verebilir bir kamu düzenini biz getireceğiz. Milletimiz büyüktür."

(EMK)