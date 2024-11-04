İmamoğlu, siyasi parti liderlerinden randevu talep etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti liderlerinden kayyım atamalarını görüşmek için randevu talep etti.

Kayyım atamalarının ardından TBB’nin 5 Kasım Salı günü Ankara’da olağanüstü toplanma kararı aldığını duyuran İmamoğlu’nun talebine olumlu yanıt veren ilk isimler İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

DEM Parti de görüşme için İmamoğlu’na olumlu yanıt verdi; ancak İmamoğlu ile kimin ne zaman görüşeceği henüz netleşmedi.

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Bahçeli’den yanıt yok

İmamoğlu, yarın (5 Kasım) saat 15.00’da Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu ile, saat 16.00’da ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde Dervişoğlu ile bir araya gelecek.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İmamoğlu’nun randevu talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den henüz bir yanıt gelmedi.

İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’dan ise Cumhurbaşkanı olduğu için randevu talebinde bulunamadı. (TY)