İmamoğlu: Şeytanın bile aklına gelmez

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan “casusluk” soruşturmasına sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, X platformunda adına kurulan “Başbakanlık Ofisi” hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen suçlamaları “iftira ve komplo” olarak nitelendirdi.

İmamoğlu paylaşımı şöyle:

“Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz?”

İmamoğlu, açıklamasının devamında yargı sürecine de dikkat çekti:

“Aziz Milletim; bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür. Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz.”

Arka plan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Temmuz’da casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da yeni bir “casusluk” soruşturması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınırken, tutuklu bulunan İmamoğlu ve Özkan’ın ifadelerinin alınacağı belirtilmişti.

(EMK)