HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 12:17
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 12:21
2 dk Okuma

"CASUSLUK" SORUŞTURMASI

İmamoğlu: Şeytanın bile aklına gelmez

İmamoğlu, X platformunda adına kurulan “Başbakanlık Ofisi” hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen suçlamaları “iftira ve komplo” olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu kolunu kaldırıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan “casusluk” soruşturmasına sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, X platformunda adına kurulan “Başbakanlık Ofisi” hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen suçlamaları “iftira ve komplo” olarak nitelendirdi.

İmamoğlu paylaşımı şöyle:

“Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz?”

İmamoğlu, açıklamasının devamında yargı sürecine de dikkat çekti:

“Aziz Milletim; bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür. Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz.”

Arka plan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Temmuz’da casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da yeni bir “casusluk” soruşturması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınırken, tutuklu bulunan İmamoğlu ve Özkan’ın ifadelerinin alınacağı belirtilmişti.

(EMK)

ilgili haberler
İmamoğlu Beylikdüzü davasından beraat etti
24 Ekim 2025
/haber/imamoglu-beylikduzu-davasindan-beraat-etti-312882
Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı
24 Ekim 2025
/haber/dilek-imamoglundan-casusluk-tepkisi-roma-yi-da-ekrem-yakti-312848
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025
/haber/tele1-ve-imamogluna-casusluk-sorusturmasina-tepkiler-312839
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
