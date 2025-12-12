İmamoğlu savunma yaptı: Yargılanan ben değil, çürümüş düzendir

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “bilirkişi davası” olarak bilinen dosyada bugün bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

“Bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılanan İmamoğlu’nun üçüncü duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri 2 No’lu duruşma salonunda görüldü.

Duruşmaya jandarma eşliğinde getirilen İmamoğlu, salonda bulunanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

“Suçlanan ben değilim; bu ülkeyi çürüten düzendir”

Savunmasına mevcut yargı sürecindeki aksaklıklara dikkat çekerek başlayan İmamoğlu, dosyada hâkim değişikliğine gidildiğini hatırlattı ve şunları söyledi:

“Buradayım, Silivri’deyim. Uydurma davalara karşı savunma yapmak için değil; suç işleyenleri ortaya çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Soruşturma süreçlerinin nasıl işlediğini herkes görüyor.”

İmamoğlu, ülkede gazetecilerin ve öğrencilerin birkaç gün arayla tutuklandığını, yoksulluk ve şiddetin arttığını belirterek, yöneltilen suçlamaların kendisine değil, toplumun adalet talebine yönelik olduğunu söyledi.

“Açıklamalarım müdahale değil, hakkımdır”

Kendisine yöneltilen “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiasını reddeden İmamoğlu şöyle konuştu:

“Ben mi yargıyı etkilemişim? Mağdur edilen bir belediye başkanı mı; yoksa bir gecede hakimleri görevden alan bir anlayış mı? Benim açıklamalarım müdahale değil, hakkımdır. Hukukumu korumak için yaptığım görevdir.”

İmamoğlu, iktidarın eleştiriden rahatsız olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hakikati söyleme cesaretim yargılanıyor. ‘Konuşma, sus’ diyemezsiniz. Ben sustuğum gün bu ülke konuşamaz. Bu iddia makamı, hâkimlik makamını aldatmaktadır. Bu yaşananlar adalet sistemine yönelmiş en büyük tehdittir.”

Ekonomiden eğitime kadar birçok alandaki krizin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sonucu olduğunu belirten İmamoğlu, “Ülke akıl dışı iftiralar döneminden geçiyor” dedi.

“Bu dönem tarihe kara bir leke olarak geçecek”

Savunmasında siyasal göndermelere de yer veren İmamoğlu, iktidara seslenerek:

“Boynunuza asacağınız kara leke madalyonu hayırlı olsun. 64 yıl sonra aynı utancı tekrarlıyorsunuz. Bu ülkeye Silivri’de Yassıada’yı kuruyorsunuz. Kurduğunuz düzen sizi boğacak" dedi.

İmamoğlu, TOKİ’nin yeni duruşma salonları inşa ettiğine yönelik iddialara gönderme yaparak, “İkinci Yassıada’nın mimarları tek tek bunun hesabını verecek” dedi.

Duruşma 20 Mart 2026’ya bırakıldı

Yaklaşık bir buçuk saat süren savunmanın ardından mahkeme, davayı 20 Mart 2026 tarihine erteledi. İmamoğlu, duruşma sonunda tutuksuz yargılama talebini yineleyerek sözlerini şöyle bitirdi:

“Ben buradayım, milletim burada. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu davada üçüncü duruşmaya bile gerek yok. Allah milletimizi hukuksuzluklardan korusun. Az kaldı, gidiyorlar.”

(EMK)