Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CH) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma” davasının ikinci duruşması Silivri’de görülüyor. Ancak mahkemenin, duruşmayı 50 kişilik küçük bir salona alması gerginliğe neden oldu.

Salon krizi nedeniyle İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı. Sonrasında ise talimatla salona getirildi. İmamoğlu savunma yapmadı. Bir sonraki duruşma 8 Aralık'ta.

Salon kilitlendi, avukatlar protesto etti

Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen duruşma öncesi jandarma, basın ve avukatlara duruşmanın küçük salonda yapılacağını bildirdi. Yetkililer, salonun dolu olduğunu belirterek kapıları kilitledi.

Karara tepki gösteren avukatlar, duruşma salonu önünde alkışlarla protesto eylemi yaptı. Duruşmayı izlemek isteyen yurttaşlar da “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun avukatları, dışarıda kalan meslektaşları içeri alınmadan duruşmaya katılmayacaklarını duyurdu. İmamoğlu da aynı gerekçeyle salona girmedi.

CHP’den tepki: “15 buçuk milyon oyun temsilcisi küçük salona sığmaz”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, küçük salon kararına sert tepki göstererek, “50 kişilik salonda olmaz bu işler. Burada 15 buçuk milyon oy almış bir Cumhurbaşkanı adayı yargılanıyor” dedi.

Hakim: Büyük salonda teknik sorun vardı

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu’nun aktardığına göre, İmamoğlu’nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin de duruşma salonuna girmedi.

Hakim, izleyicilerin ve avukatların salona alınmaması yönünde bir talimat vermediğini söyledi. Büyük salon talebine ilişkin ise, “Cuma günü bana büyük salonda teknik bir sorun olduğu bildirildi” açıklamasını yaptı. Bu sözler üzerine salonda gülüşmeler yaşandı; hakim, “Mahkemenin ciddiyetini bozmayın” uyarısında bulundu.

Bir süre sonra mahkeme duruşmanın büyük salona alınmasına karar verdi, ancak İmamoğlu ve avukatları yaşanan gerginlik nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Halk TV’nin aktardığına göre, hakimin talimatı üzerine Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna zorla getirildi. Duruşmada İmamoğlu’nun müdafi avukatı Nusret Yılmaz hazır bulundu.

İmamoğlu, savunma yapmak istemediğini belirterek şunları söyledi:

“Sekiz aydır hukuk tacizine maruz kalıyoruz. Masumiyet karinesinin hiçe sayıldığı, sabah ev baskınlarıyla insanların gözaltına alındığı zor bir dönemden geçiyoruz. 8 aydır tümüyle yargı taciziyle, hukuksuzluklarla dolu bir süreçteyiz.”

Savunma yapmayacağını tekrarlayan İmamoğlu, hakimin ısrarı üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Olabildiğince sakin kalmaya çalışıyorum. Şu anda tutuklu olarak buradayım. Yüce Türk yargısına duyduğum saygıyla bu salondayım. Yoksa söyleyeceklerim bu mahkemeye sığmaz.”

Mahkeme, savunmanın ardından karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

"Bizi küçük salona hapsetmek istiyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ailenin ve milletvekillerinin salonu terk etmesinin ardından Silivri'de açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Yargı bürokrasisi burayı kilitlemeyi, bizi küçük salonlara hapsetmeye çalışıyor. Bu açıkça adil yargılanma hakkını engellemektir. Bu nedenle avukatları ve İmamoğlu duruşmaya katılmama kararı aldı ve duruşma salonu boşaltıldı."

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası küçük salona alındı...



Özgür Çelik'ten yetkililere: "Salon değişikliğini talep ediyoruz. 50 kişilik salonda olmaz bu işler. Burada 15 buçuk milyon oy almış cumhurbaşkanı adayı yargılanıyor."pic.twitter.com/AyrE3I21wb — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehirr) October 20, 2025

Tutuklu avukata SEGBİS yasağı

Mahkeme ayrıca, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmasına izin vermedi. Savcılığın itirazı üzerine verilen bu karar, savunma hakkının kısıtlandığı yönünde eleştirilere yol açtı.

Pehlivan, önceki duruşmada SEGBİS aracılığıyla bağlanmış, savunma yapmayı reddetmiş ve mahkemede fiziken bulunmak istediğini açıklamıştı.

"Her hamleleri halkın haklı mücadelesini büyütecek"

Ayrıca X'te paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Ekrem Başkanımızın her türlü baskıya karşı dik duruşu, kararlı tutumu ve sürekli artan halk desteği nedeniyle iktidarın ayarlarını bozdu. Halkı görmezden gelenler, halkın iradesini görünmez kılacak bir sansür ve baskı mekanizmasını devreye aldılar. Ekrem Başkanı özgürlüğünden mahrum ettiler."

"Resimlerini yasaklamaya kalktılar. Avukatını dahi tutuklayarak kendisini savunmasını engellemek istiyorlar. En temel aleniyet ilkesini ve masumiyet karinesini çiğneyerek duruşmalarını kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Bugün de aynısını denediler. Ne yapsalar olmayacak, ne deneseler ellerine ayaklarına dolaşacak, her hamleleri halkın haklı mücadelesini büyütecek. Çünkü biz bu zorbalık ve telaşın, korkaklığın tezahürü olduğunu biliyoruz. Korkaklardan korkmuyoruz."

Dava süreci

Üniversite diploması iptal edilen ve 19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

Davanın ilk duruşması 12 Eylül’de görülmüş, mahkeme iddianameyi özetleyerek ikinci duruşmayı 20 Ekim’e ertelemişti.

bianet'in Ekrem İmamoğlu haberlerine sansür

(EMK)