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Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2025 14:12
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2025 14:16
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İmamoğlu: Sandık gelecek, bu kirli düzen bitecek

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi aracılığıyla yapılan paylaşımda İmamoğlu, iktidarın yolsuzluk iddialarıyla başlattığı sürecin bir “rejim krizine” dönüştüğünü belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu: Sandık gelecek, bu kirli düzen bitecek

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi aracılığıyla yapılan paylaşımda İmamoğlu, iktidarın yolsuzluk iddialarıyla başlattığı sürecin bir “rejim krizine” dönüştüğünü belirtti ve “Hiçbir tehdit, hiçbir gözaltı, hiçbir iftira sizi kurtaramayacak. Sandık gelecek. İktidar değişecek. Bu kirli düzeniniz bitecek.” ifadelerini kullandı.

“Zulmünüzü artırarak kendi kendinizi ele verdiniz”

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

“İstanbul’da başlattığınız hukuksuzluk artık bir rejim krizine dönüştü. Önce halkı ‘yolsuzluk var’ diyerek aldatmaya çalıştınız. Olmayınca zulmünüzü artırdınız. Kendi kendinizi ele verdiniz. CHP’yi ilelebet muhalefette görmeyi arzuluyordunuz. Seçimi kaybetmekten korkuyordunuz. Yapıştığınız koltuğunuzdan kalkmamak için ülkeyi ateşe atmayı göze almıştınız.”

“Millet iradesine kelepçe vuruyorsunuz”

İmamoğlu, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklama süreçlerini eleştirerek, asıl hedefin halkın iradesi olduğunu savundu:

“Ama karşınıza bu büyük millet çıktı. Çaresiz kaldınız. Korktunuz. Korktukça saldırganlaştınız. Daha çok belediye başkanı tutukladınız, gözaltına aldınız. Peki ne umuyorsunuz? İtiraz eden herkesi tutuklasanız ne olacak? O sandığı nereye kadar kaçıracaksınız? Millet belediye başkanlarını değil, kendi iradesini kelepçelediğinizin farkında. Biz de farkındayız.”

“Bu mücadele sadece belediyeleri değil, demokrasiyi savunmaktır”

Açıklamasında siyasi mücadelelerinin odağında demokrasinin korunması olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bu mücadele birkaç kenti veya belediye başkanlarını savunmak için değil, Türkiye’yi demokraside tutmak içindir. Siz istiyorsunuz ki biz bu işin peşini bırakalım. Bırakmayacağız. Ne CHP ne de bu milletin asil evlatları büyük emekle kazandığı demokrasiden asla vazgeçmeyecek. Sandığı ortadan kaldırmak isteyenlerle her ne pahasına olursa olsun mücadele edecek.”

İmamoğlu, iktidarın zamanının dolduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Siz de biliyorsunuz ki zamanınız daralıyor. Hiçbir tehdit, hiçbir gözaltı, hiçbir iftira sizi kurtaramayacak. Sandık gelecek. İktidar değişecek. Bu kirli düzeniniz bitecek.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu CHP İBB operasyonu
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