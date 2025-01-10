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Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025 17:15
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2025 17:23
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İmamoğlu: Şam ziyaretimiz, Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin ziyaret talebine olumlu yanıt veren Şam Valiliği’nin, bu kararından altı sonra döndüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu: Şam ziyaretimiz, Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelendi
Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu Basın Ofisi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. bünyesinde kurulan Oyun Geliştirme Merkezi’nin yeni dönem mezunlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu, buluşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’na, TBB ve İBB heyetlerinin Suriye’ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin bir soru yöneltildi.

Dışişleri Bakanlığı ve Şam Valiliği’yle temas kurduklarını ve dün (9 Ocak) ziyaret tarihinin kesinleştiğini belirten İmamoğlu, “[12 Ocak] Pazar günü saat 14.00’e, Şam’da, Şam Valisi tarafından randevu verildi ve ona göre hazırlıklar başladı. Sadece altı saat sonra, ilginç bir gelişme yaşandı ve o altı saatte ne olduysa, Şam Valiliği, yazılı olarak, ‘TBB heyetiyle görüşme, Sayın Erdoğan’ın ziyareti sonrasını ertelendi’ diyerek, randevuyu iptal etti” dedi.

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“Çok kötü bir müdahale”

İptal kararını doğru bulmadığını belirten İmamoğlu, “Kimler devreye girdi? Kimler bu konuda müdahale etti?” diye sordu.

Aralarında MÜSİAD, Türk Hava Yolları, Devlet Hava Meydanları ve Enerji Bakanlığı’nın da bulunduğu çok sayıda kurumun Şam’ı ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bugün böylesi önemli bir kurumun, TBB’nin, 1400’e yakın yerel yönetimin en üst çatısı olan bir kuruluşun seyahatine, böylesi bir müdahale, çok kötü bir müdahaledir” diye konuştu.

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“Suriye için demokrasinin yanındayız”

İmamoğlu, Suriye’deki yeni sürece ilişkin şunları kaydetti:

“Suriye için demokrasinin, barışın ve istikrarın yanındayız. Orada laik ve demokratik bir devletin varlığı; bütün etnik kökenlerin ve inançların bir arada, güçlü bir devlet inşa etmeleri için atılacak en önemli adımlardır. Bu sürece, tüm bilgi ve deneyimlerimizle katkı sunma konusunda kararlıyız.”

Şam Valiliği’ne de seslenen İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlettir. Bu devlet, ne bir hükümetin dönemiyle ne de bir kişiyle tariflenemez, tanımlanamaz. Bunu iyi anlamaları lazım” diye konuştu.

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Akdeniz Belediyesi açıklaması

İmamoğlu, DEM Parti’li Akdeniz Belediyesi eş başkanları ile üç belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına ilişkin bir soruya, “Kayyum meselesinin, ne yazık ki ülkemizde siyasi parti ayrımcılığı, dönem dönem siyaseti dizayn etme çabası yönünde nasıl etkili kullanıldığını geçmişte de yaşadık, bugün de yaşıyoruz” yanıtı verdi.

Konuyla ilgili henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını ve dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirten İmamoğlu, şunları ekledi:

“Seçimle kazanılamayan bir yerin gasp edilmesi gibi bir davranış, bizim devlet ahlakımıza ve duruşumuza asla yakışmaz. Bu, demokrasimize büyük bir darbe vurur. Bu olayı da yakından takip ediyoruz. İçeriğini ve yargı sürecini tam olarak anladıktan sonra, hem TBB Başkanı hem de İBB Başkanı kimliğimle gerekli açıklamayı yapacağım.”

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(VC)

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İstanbul
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