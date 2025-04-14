İmamoğlu protestolarında tutuklanan 3 kişi daha serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda bugüne dek İstanbul genelinde binden fazla kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 278’i tutuklanmıştı.

Son bir hafta içinde, aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 200’ü aşkın genç hakkında tahliye kararı verildi.

Son olarak, İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi 11 Nisan sabahı yapılan bir operasyonla gözaltına alınan ve tutuklanan üç genç hakkında tahliye kararı verdi.

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Gençler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yargılanıyordu. Mahkeme sadece tahliye kararıyla yetinmeyip, gençler üzerindeki tüm adli kontrol şartlarını da kaldırdı.

Söz konusu davanın duruşması 18 Nisan’da görülecek. Gönüllü avukatlar tarafından takip edilen süreçte, halen 43 gencin tutuklu bulunduğu açıklandı.

Cezaevindeki hasta mahpus öğrenci tahliye edildi

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(EMK)