İmamoğlu protestolarına katılan 74 kişi için hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan protestolara katılan kişiler hakkında iddianame hazırladı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, 74 şüpheli hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme seçilme hakkından yoksun bırakmanın da dahil olduğu “belli haklardan yoksun bırakılma” maddesi de her bir şüpheli yönünden istendi.

İddianamede gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği bilgisine yer verildi. Aralarında gazeteci Ali Onur Tosun, Yasin Akgül, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve Kurtuluş Arı’nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin tutuklandığı diğerlerine ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 25 kişinin ise dosyası ayrıldı.

İddianamede tutuklandıkları belirtilen 7 gazeteci, tutuklandıktan 2 gün sonra serbest bırakılmıştı.

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(EMK)