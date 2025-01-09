İmamoğlu: Partizanlığı defnedeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşık 50 yıldır hizmet veren ancak depreme dayanıklılığını yitiren Adalar Belediyesi'nin yeni binasını inşa etmek için temel atma töreni düzenledi. 340 milyon TL’ye mal olacak ve 2.360 metrekarelik bir alanda inşa edilecek yeni bina, Adalar halkına daha modern ve dayanıklı bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hiçbir insanımızı birbirinden ayırmıyoruz. Bu ülkede partizanlığı hep beraber defnedeceğiz” diyerek birlik ve demokrasi mesajı verdi.

Temel atma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve çevre ilçelerin belediye başkanları katıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Akpolat ve İmamoğlu’nun konuşmalarıyla başlayan törende, Adalar’ın İBB’nin göreve geldiği 2019 yılından bu yana büyük bir değişim geçirdiği vurgulandı.

İmamoğlu, Adalar’ın geçmişte yaşadığı çevresel sorunlara değinerek, özellikle kötü kokuların ve çirkin görüntülerin artık sona erdiğini ifade etti. Fayton meselesini çözerek Adalar'ın geleceğine yönelik önemli bir adım attıklarını belirten İmamoğlu, “Adalar'ın 50-100 yıllık geleceğini dönüştürdük” dedi.

İmamoğlu, Adalar’da sıfır atık projesi başlattıklarını ve bu projeyi Türkiye ile dünyaya tanıtacaklarını açıkladı. Projenin hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük katkılar sağlayacağını belirten İmamoğlu, evlerden restoranlara kadar herkesin atıkları ayrıştırarak bu sürece katılım göstereceğini söyledi.

İmamoğlu, konuşmasında Türkiye’de partizanlığın son bulması gerektiğini vurguladı ve yeni nesil bir siyaset anlayışı ile demokratik bir yönetim modelinin önemine dikkat çekti. “Hiçbir insanımızı birbirinden ayırmıyoruz. Bütün antidemokratik kuralları ortadan kaldıracak bir nesil olarak yol yürüyoruz” diyen İmamoğlu, Adalar’ın, İstanbul’un ve Türkiye’nin geleceği için umutlu olduklarını belirtti.

Adalar Belediyesi’nin yeni binası

Yeni bina, 84 metrekarelik sığınak, çatı terası, sosyal ve idari alanlar ile 6 araçlık otoparka sahip olacak. Adalar Belediyesi’ne modern bir yönetim merkezi kazandıracak proje, bu yıl içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

İmamoğlu protesto edildi

İmamoğlu, bazı adalıların "Azmanbüs" diyerek karşı çıktığı minibüslerle ilgili protesto edildi.

İmamoğlu konuşurken kalabalığın içerisinde "Azmanbüs istemiyoruz" sesleri yükseldi.

İmamoğlu protestoya, "Abi sesin çok detone. Size dönük cevaplarımızı verdik. Abi 'demokrasi' diyorsun 'Kabul edenler etmeyenler' dersem kaybedeceksin. Seni mağdur etmek istemiyorum" diye yanıt verdi.

(EMK)