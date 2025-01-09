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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 15:11
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 15:26
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İmamoğlu: Partizanlığı defnedeceğiz

İmamoğlu, konuşmasında Türkiye’de partizanlığın son bulması gerektiğini vurguladı ve yeni nesil bir siyaset anlayışı ile demokratik bir yönetim modelinin önemine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf, Adalar Belediyesi Hizmet Binası'nın temel atma töreninde çekilmiştir. Görselde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kürsüde konuşma yapmaktadır. Kürsü üzerinde “Adalar Belediyesi Hizmet Binası Temel Atma Töreni” yazısı yer alırken, arka planda mavi bir fon üzerinde “Yeni Yatırımlarla Tam Yol İleri” sloganı dikkat çekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşık 50 yıldır hizmet veren ancak depreme dayanıklılığını yitiren Adalar Belediyesi'nin yeni binasını inşa etmek için temel atma töreni düzenledi. 340 milyon TL’ye mal olacak ve 2.360 metrekarelik bir alanda inşa edilecek yeni bina, Adalar halkına daha modern ve dayanıklı bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hiçbir insanımızı birbirinden ayırmıyoruz. Bu ülkede partizanlığı hep beraber defnedeceğiz” diyerek birlik ve demokrasi mesajı verdi.

Temel atma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve çevre ilçelerin belediye başkanları katıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Akpolat ve İmamoğlu’nun konuşmalarıyla başlayan törende, Adalar’ın İBB’nin göreve geldiği 2019 yılından bu yana büyük bir değişim geçirdiği vurgulandı.

İmamoğlu, Adalar’ın geçmişte yaşadığı çevresel sorunlara değinerek, özellikle kötü kokuların ve çirkin görüntülerin artık sona erdiğini ifade etti. Fayton meselesini çözerek Adalar'ın geleceğine yönelik önemli bir adım attıklarını belirten İmamoğlu, “Adalar'ın 50-100 yıllık geleceğini dönüştürdük” dedi.

İmamoğlu, Adalar’da sıfır atık projesi başlattıklarını ve bu projeyi Türkiye ile dünyaya tanıtacaklarını açıkladı. Projenin hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük katkılar sağlayacağını belirten İmamoğlu, evlerden restoranlara kadar herkesin atıkları ayrıştırarak bu sürece katılım göstereceğini söyledi.

İmamoğlu, konuşmasında Türkiye’de partizanlığın son bulması gerektiğini vurguladı ve yeni nesil bir siyaset anlayışı ile demokratik bir yönetim modelinin önemine dikkat çekti. “Hiçbir insanımızı birbirinden ayırmıyoruz. Bütün antidemokratik kuralları ortadan kaldıracak bir nesil olarak yol yürüyoruz” diyen İmamoğlu, Adalar’ın, İstanbul’un ve Türkiye’nin geleceği için umutlu olduklarını belirtti.

Adalar Belediyesi’nin yeni binası

Yeni bina, 84 metrekarelik sığınak, çatı terası, sosyal ve idari alanlar ile 6 araçlık otoparka sahip olacak. Adalar Belediyesi’ne modern bir yönetim merkezi kazandıracak proje, bu yıl içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

İmamoğlu protesto edildi

İmamoğlu, bazı adalıların "Azmanbüs" diyerek karşı çıktığı minibüslerle ilgili protesto edildi.

İmamoğlu konuşurken kalabalığın içerisinde "Azmanbüs istemiyoruz" sesleri yükseldi.

İmamoğlu protestoya, "Abi sesin çok detone. Size dönük cevaplarımızı verdik. Abi 'demokrasi' diyorsun 'Kabul edenler etmeyenler' dersem kaybedeceksin. Seni mağdur etmek istemiyorum" diye yanıt verdi.

(EMK)

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İstanbul
ekrem imamoğlu adalar belediyesi CHP AKP
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