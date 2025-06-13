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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 23:31
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2025 00:54
2 dk Okuma

EKREM İMAMOĞLU SÖYLENTİLERİ BOŞA ÇIKARDI

İmamoğlu: "Özel ve Kılıçdaroğlu birlikte operasyonları bertaraf edecekler"

Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Silivri ziyaretinde yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. İktidar yandaşı medyada görüşmeyle ilgili yayılan rivayetleri çürüttü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu: "Özel ve Kılıçdaroğlu birlikte operasyonları bertaraf edecekler"
Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu Hacı Bektaş Veli’yi anma töreninde Nevşehir'de/Instagram, @chpistanbulilbaskanligi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili açıklamasında eski CHP Genel Başkanı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ve Kılıçdaroğlu'nun partilerine karşı girişilen "operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyaca[ğına] yürekten ve kesinlikle inan[dığını]" dile getirdi.

İmamoğlu “Cumhuriyet Halk Partisi’ne 13 yıl boyunca büyük hizmetlerde bulunmuş olan, birlikte çok değerli başarılara imza attığımız ve yol arkadaşlığı yaptığımız önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti beni çok mutlu etmiştir.” dedi.

Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiğini belirten İmamoğlu, partilerine ve yerel yönetimlere yönelik “düşman hukuku” uygulandığını ve “büyük bir kuşatma ile operasyon yürütüldüğünü” söyledi.

Temiz kurultaylar

CHP kurultaylarının tarihsel önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin merkezinde olmuş tarihi buluşmalardır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün kurultayları, yargı mühendisliği yoluyla partimize karşı yürütülen kumpasların konusu olamayacak kadar temizdir” dedi.

İmamoğlu: "Özel ve Kılıçdaroğlu operasyonları birlikte bertaraf edecek"

İmamoğlu, CHP'de dayanışmanın önemini vurguladığı açıklamasında “Partimizin tüm yöneticileri, TBMM grubu, tüm örgüt ve üyeleriyle bu kumpasları boşa çıkaracağına olan inancım tamdır." dedi.

"Hem 19 Mart darbesine hem de partimize yönelik kumpaslara karşı özveriyle mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ve yıllarca partimize büyük bir emekle liderlik eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına da yürekten ve kesinlikle inanıyorum.”

İmamoğlu, partinin 2024 seçimlerinden bu yana ülkenin birinci partisi olduğunu hatırlatarak, “CHP’yi iktidara taşıyacak en önemli hususun birlik ve beraberliğin daim ve sarsılmaz olması” olduğunu söyledi.

Herkes için özgür bir Türkiye

İmamoğlu açıklamasını amaçlarını vurgulayarak sonlandırdı:

“Bu mücadele, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında herkes için özgür, herkes için adil ve müreffeh bir Türkiye’ye kavuşmak içindir. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın adalet, demokrasi, milletimizin birliği ve beraberliği!”

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İBB ekrem imamoğlu özgür özel Kemal Kılıçdaroğlu
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