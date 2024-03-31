İmamoğlu oy kullandı: İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü’nde kullandı.

18 yaşını dolduran Semih İmamoğlu, ilk oyunu kullanmanın heyecanını yaşadı. Oy kullandığı okulun bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere, İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini, 21. yüzyıla yakışan, ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara, kanuna uygun hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin, İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim” dedi.

"Problemsiz geçmesini diliyoruz"

İmamoğlu, özetle şöyle dedi:

“Bugün, Türkiye'mizin her yerinde ve İstanbul'da yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız. Dilerim ve isterim ki; bugün, Ramazan ayının o bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun, hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden, sonuç neyse, vatandaşımız kime oy kullanmışsa, onun en doğru şekliyle, sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir. Bu duygularla, bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Bugün ailemizle, eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık."

"Oy, demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir. Ama Türkiye'mizde ne yazık ki, bazı konulardaki eksikliklerin giderilmesi için, sandığın muhafaza edilmesi, şahitliğin ötesinde, görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte."

"Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız.”

(EMK)