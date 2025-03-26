İmamoğlu operasyonları: İstanbul ve Bursa'da çok sayıda gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler sürüyor.

Üniversitelerde boykot çağrıları ve öğrenci yürüyüşleri devam ederken diğer taraftan polis evlere şafak operasyonları düzenliyor.

İstanbul ve Bursa'da bu sabah birçok adrese polis baskın yaptı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen ), üniversite öğrencilerinin başlattığı boykot eylemlerine destek veren Eğitim Sen İstanbul Üniversitesi işyeri temsilcisi akademisyen Levent Dölek'in de gözaltına alındığını duyurdu.

Eğitim Sen yaptığı açıklamada, "Sendikamızın aldığı karar doğrultusunda öğrencilerimizle dayanışmak için bir günlük iş bırakma kararı sonrası İstanbul Üniversitesi İşyeri Temsilcimiz Levent Dölek şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Sendikal faaliyet suç değildir. Arkadaşımızı derhal serbest bırakın!" ifadelerine yer verdi.

Eğitim Sen'e "iş bırakma eylemi" soruşturması

Başsavcılık soruşturma başlatmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen'in 24 Mart’ta sosyal medya hesabından paylaştığı “Üniversite öğrencilerinin haklı mücadelesine destek veriyoruz! Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları 25 Mart Salı günü iş bırakıyor!” açıklamasını suçlama konusu yaptı ve soruşturma başlattı.

Başsavcılık, dün (25 Mart) başlattığı soruşturmada Eğitim Sen’i “ülkede yaşanan toplumsal olayları kışkırtma” çağrısında bulunduğunu öne sürdü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise dün yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan itibaren bin 418 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İmamoğlu protestoları: Eskişehir’de polis şiddeti artıyor

Öğrencilerden boykot kararı

İstanbul'da dün birçok üniversiteden binlerce öğrenci Maçka Parkı'nda kitlesel yürüyüş başlatmış ve Şişli Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmişti.

Türkiye genelinde ise birçok üniversitede öğrenciler, 24 Mart Pazartesi günü boykot çağrısında bulunmuş ve kampüs içinde yürüyüşler düzenlemişti.

İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Bilgi Üniversitesi; Ankara'da ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi; İzmir'de Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi; Kocaeli'nde Kocaeli Üniversitesi öğrencileri dersleri boykot etme kararı almıştı.

Gençlik sokakta: Ne hissediyorlar, motivasyonları ne?

(RT)