İmamoğlu: Önder’in mirası barış ve kardeşlik için inatla çabalamaktır

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşamını yitirmesine dair taziye mesajı paylaştı.

“Bize bıraktığı miras barış ve kardeşlik”

Silivri Cezaevi’nde tutulan İmamoğlu, sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sn.Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir. Mekanı cennet olsun.”

(AD)