ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 10:10
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 12:23
2 dk Okuma

İmamoğlu'nun tutuklanma haberini Başsavcılık yalanladı

Anadolu Ajansı haberi böyle geçse de karar, avukatlara henüz tebliğ edilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu'nun tutuklanma haberini Başsavcılık yalanladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

"Sorgu devam ediyor"

Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik sorgusu sabah 07.38'de tamamlanan İmamoğlu, savunmasında, "Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir," dedi.

Anadolu Ajansı, İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandığı haberini yapsa da karar, avukatlara henüz tebliğ edilmedi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazetecilerin olduğu iletişim grubuna, "Arkadaşlar halen sorgu devam ediyor, sorumsuzca haber yapmayalım. Gerek terör gerek yolsuzluk sorgusunda henüz karar açıklanmamıştır," mesajını geçti.

Başsavcılık'tan yeni soruşturma duyurusu

Öte yandan Uludağ, başka bir gönderisinde de "Terörden sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, şimdi de gazetecilerin olduğu gruba yazılan bu mesajların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin tweet'lere soruşturma açılacağını ve gerekli yaptırımın uygulanacağını bildirdi. Oysa gazetecilerin olduğu ve basın duyurusu amacı taşıyan başsavcılık WhatsApp grubunda yapılan her açıklama/söz haberdir. Bunu haber yapıp yapmamaya gazeteciler karar verir," dedi.

Hakimlik ayrıca şüpheliler, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe ve Murat Ongun'un da tutuklanmasına hükmetti.

9 kişiye adli kontrol

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, diğer şüphelilerin hakimlikteki sorgusu devam ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu
ilgili haberler
Özgür Çelik: Yol haritamız sandık
23 Mart 2025
/haber/ozgur-celik-yol-haritamiz-sandik-305763
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özgür Çelik: Yol haritamız sandık
23 Mart 2025
/haber/ozgur-celik-yol-haritamiz-sandik-305763
Sayfa Başına Git