İmamoğlu'nun tutuklanma haberini Başsavcılık yalanladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

"Sorgu devam ediyor"

Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik sorgusu sabah 07.38'de tamamlanan İmamoğlu, savunmasında, "Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir," dedi.

Anadolu Ajansı, İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandığı haberini yapsa da karar, avukatlara henüz tebliğ edilmedi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazetecilerin olduğu iletişim grubuna, "Arkadaşlar halen sorgu devam ediyor, sorumsuzca haber yapmayalım. Gerek terör gerek yolsuzluk sorgusunda henüz karar açıklanmamıştır," mesajını geçti.

İlginç şeyler oluyor. İstanbul Başsavcılığı, gazetecilerin olduğu iletişim grubuna, "Arkadaşlar halen sorgu devam ediyor sorumsuzca haber yapmayalım. Gerek terör gerek yolsuzluk sorgusunda henüz karar açıklanmamıştır" mesajını geçti.



Başta A.A., TRT ve A Haber olmak üzere medya… https://t.co/ucDi0fd0Gw — Alican Uludağ (@alicanuludag) March 23, 2025

Başsavcılık'tan yeni soruşturma duyurusu

Öte yandan Uludağ, başka bir gönderisinde de "Terörden sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, şimdi de gazetecilerin olduğu gruba yazılan bu mesajların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin tweet'lere soruşturma açılacağını ve gerekli yaptırımın uygulanacağını bildirdi. Oysa gazetecilerin olduğu ve basın duyurusu amacı taşıyan başsavcılık WhatsApp grubunda yapılan her açıklama/söz haberdir. Bunu haber yapıp yapmamaya gazeteciler karar verir," dedi.

Hakimlik ayrıca şüpheliler, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe ve Murat Ongun'un da tutuklanmasına hükmetti.

9 kişiye adli kontrol

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, diğer şüphelilerin hakimlikteki sorgusu devam ediyor. (TY)