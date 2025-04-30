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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2025 10:44
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2025 17:34
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İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin yöneticileri serbest bırakıldı

'Delil karartma' iddiasıyla gözaltına alınan Le Meridien'in otel müdürü Sinan Udil ifadesinde, "Jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum, kamera kapatıldığı anı ben görmedim" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin yöneticileri serbest bırakıldı

Marmara Cezaevinde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim’de toplantı yaptığı otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. İkisi de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, otel müdürü ve güvenlik müdürü hakkındaki gözaltı kararının "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu" kapsamında verildiğini duyurmuştu.

"Suç olduğunu bilmiyordum"

Sinan Udil savcılıkta verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu ve kalabalık bir grup toplantı için otele gelirdi. Ortalama 1-2 saat otelde dururlardı. Gelmeden evvel polis korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında da jammer getirirlerdi. Polis oldukları için biz müdahale edemiyorduk. Jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum. Ekrem İmamoğlu otele gidip geldiğinde genelde ben karşılar ve yolculardım. Basına yansıyan kamera kapatılma görüntüleri 2.katta bulunan toplantı salonunu gösteren kameraya aittir. Kamera kapatıldığı anı ben görmedim.”

İBB Başkanı İmamoğlu’nun soruşturma dosyasına 12 Ekim 2024’te İstanbul’da Le Méridien adlı otelde iş insanlarıyla görüşmesi öncesinde kameraların bantla kapatılması eklenmişti.

İmamoğlu'nun son 6 ayda bu otelde 46 kez görüşme yaptığı iddiasını gündem gelmiş, otele giriş-çıkış saatleri basına servis edilmişti.

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(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Gündüz Bora Oğurlu İBB Sinan Udil imamoğlu
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