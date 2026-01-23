İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı yürütmeyi durdurma davası reddedildi

CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali dolayısıyla İstanbul Üniversitesine karşı bölge idare mahkemesinde açtığı dava reddedildi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi bugün açıkladığı oybirliğiyle alınan gerekçeli kararında, Anayasa ve Danıştay içtihatlarına göndermeyle, İmamoğlu'nun "iyi niyetten uzak davranması" ve "bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket etmesi" nedeniyle diplomasının iptalinde hukuka aykırılık olmadığına hükmetti. Karar için istinaf mahkemesine itiraz yolu açık.

İmamoğlu'nun, üniversite yatay geçiş sürecine ilişkin işlemlerin “usulsüz olduğu” iddiasıyla diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptali üzerine yürütmenin durdurulması için idare mahkemesinde açtığı dava 15 Ocak'ta Silivri’deki cezaevi yerleşkesinde görülmüş ve İmamoğlu itirazını mahkeme önünde açıklamıştı.

İmamoğlu, diplomasının iptal sürecinin siyasi saiklerle yürütüldüğünü savunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıyla diplomanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılabileceğini ima ederek mahkemeye "Bu kişi Cumhurbaşkanı adayı olabilir, acele edin" imasında bulunduğunu söylemişti: “Ortada bir seçim yokken, YSK’nın özellikle parantez içinde anılması tesadüf değildir." demişti.

İmamoğlu, diplomanın 35 yıl boyunca devletin tüm kurumlarında geçerli kabul edildiğini hatırlatarak, iptal kararının cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinin ardından gelmesine dikkat çekmişti.

Ekrem İmamoğlu: "Diplomamı değil, hukuki güveni savunuyorum"

Oy birliği ile ret

İstanbul 5. İdare Mahkemesi 23 Ocak Cuma günü, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davayı oy birliğiyle reddetti.

Mahkeme kararında aşağıdaki gerekçeleri ileri sürdü:

"[...]Sonuç olarak; dava dosyasındaki bilgi, belge ve tespitlere göre davalı idare elemanlarınca, yatay geçiş sürecinde bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket edilmesi nedeniyle ağır ve açık hukuka aykırılık hallerinin bulunduğu, yukarıda yer verilen tespitler neticesinde iyi niyetinin varlığından uzaklaşıldığı[...]



"[...]Yatay geçiş başvurusu sırasında "ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların [İmamoğlu tatafından] bilindiği[...]"

Mahkeme heyeti başvuru sonrasında değiştirilmişti

İmamoğlu'nun yargılandığı davaların çoğunda olduğu gibi İstanbul 5. İdare Mahkemesinde de davanın açılmasından sonraki günlerde görevde olan heyet ve mahkeme başkanı başka mahkemelere atandı ve yerlerine yeni üyeler ve başkan atandı.

İmamoğlu İstanbul Üniversitesi kararı sonrasında aleyhine İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan "zincirleme şekilde resmî belgede sahtecilik" iddiasıyla yargılanıyor. Bu yargılamanın son duruşmasında heyet idare mahkemesinin vereceği kararın beklenmesi için kararını ertelemişti.

