ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2025 09:05
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2025 20:06
4 dk Okuma

İMAMOĞLU 'DİPLOMA DAVASI'NDA HAKİM KARŞISINDA

İmamoğlu'nun diploma davasında ara karar: Mahkeme 20 Ekim'e ertelendi

İmamoğlu, siyasi yasak ve 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı ‘diploma davasında' ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 20 Ekim’e ertelendi.

Ayşegül Başar

ENRead in English
Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

ENRead in English
Görseli Büyüt
İmamoğlu'nun diploma davasında ara karar: Mahkeme 20 Ekim'e ertelendi
Görsel: ChatGPT

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, iki gün önce yapılan değişiklikle Çağlayan’dan Silivri’ye alındı.

Kamuoyunda "Diploma Davası" olarak bilinen yargılamanın ilk duruşması, bugün saat 11.00’de Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görüldü.

Duruşmaya, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi.

İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
ALTINCI SORUŞTURMA
İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
22 Şubat 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla mahkeme salonuna giriş yaptı. Salonda bulunanlar arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bülent Tezcan, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı dava açtı
Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı dava açtı
6 Mayıs 2025

Duruşmada İmamoğlu'nun avukatları hazır bulundu. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu da duruşmayı izleyecek isimler arasında.

Duruşma öncesi salonun önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İzleyiciler, kurulan barikatın arasından geçirilerek duruşmanın görüleceği alana alındı.

Avukatlarından çağrı

İBB Hukuk Komisyonu ve İmamoğlu’nun savunma ekibi tarafından yapılan açıklamada, dava duruşmasına yönelik avukatlara ve kamuoyuna çağrı yapıldı.

"Diploma gaspına karşı söz sırası İmamoğlu’nda" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasının duruşması görülecektir. Tüm avukat meslektaşlarımızı ve hukuk insanlarını, bu tarihi ana tanıklık etmek için duruşmaya bekliyoruz."

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
18 Mart 2025

Son anda yeri değişti

Davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılması bekleniyordu. Ancak duruşma, henüz resmi bir gerekçe açıklanmadan bir gün sonraya, yani 12 Eylül’e, ve Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne taşındı. Bu değişiklik, hem kamuoyunda hem de savunma heyetinde “siyasi baskı” iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, İmamoğlu’nun kamu görevlerine bu diploma ile başladığını ve bu nedenle sahtecilik eyleminin zincirleme nitelik taşıdığını ileri sürüyor.

"Suçlamaların benimle alakası yok"

Ekrem İmamoğlu duruşma salonunda alkışlarla karşılandı. Kimlik tespiti esnasında öğrenim durumunun sorulması üzerine "Yüksek Lisans" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun yanıtı salonda alkışlandı.

Avukatlar Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin, Nusret Yılmaz salonda yerini aldı. Mahkeme, İmamoğlu'nun beyanlarından sonra avukatların taleplerinin dinleneceğini ifade etti.

Hakim duruşma salonunun değişmesine ilişkin "Çağlayan’ın fiziki olarak uygun olmaması sebebiyle Silivri’deki bu salonu belirledik. Bunu belirlerken duruşmaya kamuoyunun da ilgisinin yoğun olmasını göz önünde bulundurduk." dedi.

12 Eylül'ün kara kutusu: DİSK Davası
DARBE - DAVA - DAYANIŞMA
12 Eylül'ün kara kutusu: DİSK Davası
12 Eylül 2025

İmamoğlu suçlamaların hakim tarafından özetlenmesi üzerine "Bunların hiçbirinin benimle alakası yok” cevabını verdi. İmamoğlu savunmasına duruşmanın 12 Eylül'e alınmasına da dikkat çekerek kendilerinin de bir başka darbe sürecinde olduğuna değindi:

"Bu iddianameyi, bir sonraki seçimde kendisini yeneceğini bildiği kişi yazdırdı. Bu davanın varlığı bile yüz karası bir durumdur. Bugün 12 Eylül. 12 Eylül, Türk toplumunun hafızasında net olarak darbeyi hatırlatır. Askeri olsun, sivil olsun, siyasi olsun, iktidar eliyle olsun ya da iktidar eliyle beslenen bir cemaat tarafından yapılmış olsun. Tüm darbeleri, darbeyi yapanları, alkışlayanları, pohpohlayanları, destekleyenleri ve onlara aparat olanları en yüksek seviyede kınıyorum.

Ülkemizin bu tür darbelerle karşılaşmamasını diliyorum ama ne yazık ki şu anda da bir darbe sürecinin içerisinde olduğumuzun altını çizmek isterim. Umudu iflas ettiriyorlar bu ülkede ettirmeyeceğim.12 metrekarede o kadar özgürüm ki, o sarayında çatlasın."

Pehlivan İmamoğlu'nu cezaevinden savunacak

İmamoğlu, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan’ın müdafi olmasını talep etti. Hakimin talebi kabul etmesi üzerine Pehlivan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Pehlivan'ın sonraki duruşmalara da bir gün önceden bildirilerek katılabileceği belirtildi.

Ara karar açıklandı

Heyet, ara kararını açıkladı. Karara göre dosya 20 Ekim gününe ertelendi.

Diploma iptal işlemine dair iptal davası dosyasının istenmesine, bir sonraki duruşmanın 20 Ekim 2025 11:00 ‘de Silivri Cezaevi Duruşma Salonunda yapılmasına, Av. Mehmet Pehlivan’ın bir sonraki duruşma salonunda hazır edilmesine dair talebin reddine, SEGBİS ile bağlanmasına, karar verildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
imamoğlu diploma iptali Silivri
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
İÜ, üniversitelere yazı gönderdi: 28 kişinin lisansüstü diplomaları silindi
13 Ağustos 2025
/haber/iu-universitelere-yazi-gonderdi-28-kisinin-lisansustu-diplomalari-silindi-310378
İmamoğlu'ndan 'sahte diploma’ tepkisi: İktidar hâlâ benim diplomamın peşinde
5 Ağustos 2025
/haber/imamoglu-ndan-sahte-diploma-tepkisi-iktidar-hala-benim-diplomamin-pesinde-310134
İmamoğlu’nun diploma davasında yürütmeyi durdurma talebine ret
31 Temmuz 2025
/haber/imamoglunun-diploma-davasinda-yurutmeyi-durdurma-talebine-ret-309990
Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
28 Temmuz 2025
/haber/ekrem-imamoglunun-yuksek-lisans-diplomasi-da-iptal-edildi-309893
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İÜ, üniversitelere yazı gönderdi: 28 kişinin lisansüstü diplomaları silindi
13 Ağustos 2025
/haber/iu-universitelere-yazi-gonderdi-28-kisinin-lisansustu-diplomalari-silindi-310378
İmamoğlu'ndan 'sahte diploma’ tepkisi: İktidar hâlâ benim diplomamın peşinde
5 Ağustos 2025
/haber/imamoglu-ndan-sahte-diploma-tepkisi-iktidar-hala-benim-diplomamin-pesinde-310134
İmamoğlu’nun diploma davasında yürütmeyi durdurma talebine ret
31 Temmuz 2025
/haber/imamoglunun-diploma-davasinda-yurutmeyi-durdurma-talebine-ret-309990
Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
28 Temmuz 2025
/haber/ekrem-imamoglunun-yuksek-lisans-diplomasi-da-iptal-edildi-309893
diğer yazıları
DARBE - DAVA - DAYANIŞMA
12 Eylül'ün kara kutusu: DİSK Davası
12 Eylül 2025
12 Eylül'ün kara kutusu: DİSK Davası
Barışa sinemadan tanıklık: 'Dağlardan başka tanık yok'
6 Eylül 2025
Barışa sinemadan tanıklık: 'Dağlardan başka tanık yok'
Çocuklar ve aileler akran zorbalığıyla nasıl baş edecek?
5 Eylül 2025
Çocuklar ve aileler akran zorbalığıyla nasıl baş edecek?
1 Eylül'de "Demokratik toplum için barışa ses ver" çağrısı yükselecek
22 Ağustos 2025
1 Eylül'de "Demokratik toplum için barışa ses ver" çağrısı yükselecek
Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşturulmaması: “Komisyon’da 'bilinmeyen dil' ayıbı aşılmalı”
21 Ağustos 2025
Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşturulmaması: “Komisyon’da 'bilinmeyen dil' ayıbı aşılmalı”
Sayfa Başına Git