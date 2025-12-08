İmamoğlu'nun diploma davası 16 şubat 2026'ya ertelendi

19 Mart operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan, hakkında ise 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında üçüncü duruşma bugün Silivri’de görüldü. Duruşma, 16 Şubat'a bırakıldı.

CHP PM üyeleri Aylin Nazlıaka ve Bahadır Erdem, CHP Milletvekili Ali Gökçek, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda ilçe başkanı, İBB ve belediye meclis üyeleri duruşmayı takip ediyor.

İmamoğlu salona girdiğinde izleyiciler ayağa kalktı ve alkışlarla “Ekrem Başkan” sloganı attı. Hakim görüntü alınmaması konusunda uyarırken, İmamoğlu “Görünmek iyidir sayın hakim, görünmemek kötüdür” karşılığını verdi.

“Bu dava bir siyasi operasyondur”

Duruşma 11.40’ta başladı. Hakimin önceki celseyi özetlemesinin ardından söz alan İmamoğlu, konuşmasına “Beni kimse yıldıramaz” diyerek başladı. Davanın siyasi amaç taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu dava adaylığımı engelleme girişimidir. Hakkımdaki şikâyet, Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıkladığım gün soruşturmaya dönüştü. Gücümün arttığını görüyorlar. Mücadeleyi bırakmayacağım; bu mücadele Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiyle taçlanması mücadelesidir.”

İmamoğlu, sürekli hakim değişikliklerinin kendisini hedef aldığını savundu:

“Her davamda hakim değişti. Yargıyı baskı altında bırakıyorlar. Maç ortasında hakem değiştirilmez. Ben iddia edilenin aksini ispatlasam bile bu baskı altında bağımsız karar verebilecek misiniz?”

“19 yaşındaki Ekrem’i yargılamaya çalışıyorsunuz”

Hakkındaki “evrakta sahtecilik” iddiasını reddeden İmamoğlu, elindeki üniversite belgelerini göstererek şunları söyledi:

“Neymiş, diplomam sahteymiş. Yalan, iftira. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir. 19 yaşındaki Ekrem’i yargılamaya çalışıyorsunuz. Bu dava diploma davası değildir; Cumhurbaşkanı adaylığımı engelleme davasıdır.”

Konuşmasının bir bölümünde önceki duruşmada “su içebilirsiniz” diyen hakimin görev yerinin değişmesine atıf yaparak, “Tehlikeli bir soru soracağım: Su içebilir miyim?” dedi. Hakim “Tabii” karşılığını verdi.

İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü’nü de eleştirdi:

“Bu rektör bu işin işbirlikçisidir. Akademiye hakarettir. Devlet üniversitesinin rektörü aparat haline gelmiştir.”

İmamoğlu, “Bu nasıl bir korku? Ben kimseyi devirecek bir adam değilim. Rektör, yandaş medyaya masal anlatıyor. Devlet üniversitesi rektörü aparat olur mu? Bu, akademiye hakarettir” dedi.

“Bu dava cumhurbaşkanı adaylığımı engellemek için açıldı”

İmamoğlu, sahtecilikle suçlanmasını “siyasi operasyon” olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

“Hayatımın her anı mikroskopla inceleniyor. Benim diplomam cumhurbaşkanı adaylığım için gereklidir ve bu dava bunun içindir. Yargısız infazlarla beni yok edemezsiniz. Bu ülkede Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyor; hukukun ölüm fermanıdır bu.”

İmamoğlu, ülkedeki hukuki atmosferi “patolojik” olarak tanımlayarak herkesi uyardı:

“Kimse ‘bana bir şey olmaz’ demesin. Bu canavarlaşmış sistemde herkes sırada. Tepeden tırnağa incelensin; kim rüşvetle, irtikapla mal edinmiş ortaya çıksın.”

Hakimle arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. İmamoğlu’nun, “Sizce bir kişi 19 yaşındaki belgelerle sahtecilikle suçlanabilir mi?” sorusuna hakimin “Burada sorgulanan ben değilim” yanıtı üzerine, “İcabında sorgulanırsınız; Türk milleti sorgular” demesi duruşma salonunda gerilimi artırdı.

“Fakirliğimi de sorguluyorsunuz bunun davayla ilgisi ne?”

Hakimin dosyadaki “ekonomik durum belgesi” hakkındaki sorusuna İmamoğlu tepki göstererek, “Sevmediniz mi fakirliğimi? Siz fakir misiniz Hakim Bey? Benim gönlüm zengin ama fakirlik durumunun sahtecilik davasına katkısı ne?” dedi.

İmamoğlu, önceki hakimin dosyadan alınmasına da dikkat çekerek, “Önceki hakimin gönderilmesine bu kadar takılmadınız. Oysa giden hakim dosyanın namusunu korumuştu” ifadelerini kullandı.

Savunma avukatları: “Ortada suç yok, iddia yok”

Avukatlar, iddianamenin dayandığı raporun usulsüz olduğunu, İmamoğlu’nun hiçbir sahte evrak sunmadığını belirtti.

Avukat Hasan Fehmi Demir:

“Kütükteki yanlış yazımdan dolayı suçlanıyor. Bu sahteciliğe üniversite de ortak mı o zaman? İmamoğlu’nun sunduğu tek bir sahte evrak yoktur.”

Avukat Tora Pekin ise duruşma hakimlerinin sürekli değişmesini eleştirerek, “Bu doğal hakim ilkesine aykırıdır. HSK’nın Anayasa’nın 37. maddesine inanmadığı ortadadır” dedi.

Duruşma 2026’ya ertelendi

Mahkeme, İdare Mahkemesi’nin kararının beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Şubat 2026'ya bırakıldı.

Kararın okunmasının ardından İmamoğlu, hâkime dönerek: “Çok yazık. Sizin yargıçlığınız beş para etmez” dedi. Salondaki izleyiciler, İmamoğlu’nun ailesi ve CHP'liler karara tepki gösterdi.

Duruşmaya çağrı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yurttaşlara dayanışma çağrısı yaptı:

“Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!” diyen Çelik, şöyle seslendi:

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu engellemek için 35 yıllık diploması iptal edildi. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açıldı. Toplum vicdanının kabul etmediği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri’de olacağız. Türkiye’yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler.



Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar.



Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz.



Türkiye'yi savunmak için orada… pic.twitter.com/KoKW9jr0hL — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) December 7, 2025

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, İmamoğlu’nun kamu görevlerine bu diploma ile başladığını ve bu nedenle sahtecilik eyleminin zincirleme nitelik taşıdığını ileri sürüyor.

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti

ALTINCI SORUŞTURMA İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

(EMK)