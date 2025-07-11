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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 15:59
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 16:02
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İmamoğlu'nun davası Ekim'e ertelendi

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu, duruşmaya katılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'nun davası Ekim'e ertelendi
Fotoğraf: AA(Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi. Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu, duruşmaya katılmadı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İmamoğlu’nun yargılandığı suçlamalarla ilgili bir sonraki duruşma 24 Ekim saat 15:00’te yapılacak.

İçişleri Bakanlığı’nın 2023 yılında başlattığı soruşturma sonucunda, İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Davada, İmamoğlu’nun 3 yıl ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması ve siyasi yasak getirilmesi talep ediliyor. İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar
16 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu CHP
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