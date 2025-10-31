ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 10:42
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 17:16
1 dk Okuma

İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı

Özkan, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Akın Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin konuştu: Biz dosyamıza güveniyoruz
Akın Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin konuştu: Biz dosyamıza güveniyoruz
1 Eylül 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İbrahim Özkan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

(AB)

İstanbul
ekrem imamoğlu İbrahim Özkan İBB
