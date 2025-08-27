ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2025 12:23
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 16:51
1 dk Okuma

İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi. Yılmaz adli kontrol şartıla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

26 Ağustos 2025

AA'nın haberine göre soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan, İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen Yılmaz ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
İBB avukat ekrem imamoğlu
