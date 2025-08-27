İmamoğlu'nun avukatına adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

AA'nın haberine göre soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan, İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

İBB’ye yönelik yeni dalga operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen Yılmaz ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

