İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklandı

Silivri'deki Marmara Cezaevinde üç aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ifadeye çağrıldı.

Pehlivan, savcılıkta Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetti. Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti.

Avukat Mehmet Pehlivan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi hakim Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Pehlivan, 27 Mart'ta "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı alınmıştı. 1 gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

(AB)