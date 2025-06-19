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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 16:16
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2025 00:20
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İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklandı

Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti, hakim tutukladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklandı
Fotoğraf: İBB

Silivri'deki Marmara Cezaevinde üç aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ifadeye çağrıldı.

Pehlivan, savcılıkta Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetti. Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti.

Avukat Mehmet Pehlivan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi hakim Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Pehlivan, 27 Mart'ta "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı alınmıştı. 1 gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Mehmet Pehlivan imamoğlu İBB
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