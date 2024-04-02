İmamoğlu'ndan Zeydan kararına tepki: Tepki göstermek zorundayız

31 Mart seçimlerinde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine seçilme hakkının geri alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez" dedi.

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“Demokrasiden yana tavır koymak zorundayız” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız. Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terk edip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum.”

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Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, " örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Zeydan ise seçimden önce tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu ve adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edildi.

Ancak Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla, mesai bitimine beş dakika kala memnu haklarına itiraz etti.

Van İl Seçim Kurulu da bugün (2 Nisan) yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise; Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.

Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı.

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(RT)