İmamoğlu'ndan Tansu Çiller'e: Ballı börek bir imar çıkarttığı için Murat Kurum'u destekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'u desteklediğini söyleyen eski Başbakan Tansu Çiller için, "Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" dedi.

Çiller'den Murat Kurum'a destek Adı faili meçhul cinayetlerle anılan ve Cumhur ittifakına her fırsatta desteğini açıklayan eski başbakan Tansu Çiller, Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte dün "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına katıldı. Çiller şunları söyledi: "Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a. İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum. Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler."

Seçim çalışmaları için Çekmeköy Halk Buluşması'nda konuşan İmamoğlu Çiller'in Murat Kurum'u desteklediği açıklamasına da değindi.

"Israrla dava açtık"

İBB Başkanı şunları söyledi:

"Dün, bir hanımefendi, geçmiş dönemlerde bu ülkeye başbakanlık yapmış bir hanımefendi, bir açıklama yapmış. Ki kendisi, ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir. Onu söyleyeyim. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90’lı yılların ortasında yaşatmış birisidir.

"Hanımefendi, başbakan; ‘Desteğim Sayın Kurum'a demiş.’ Niye? ‘Efendim, depremi kentsel dönüşümü çözermiş. Yollardaki trafik problemini çözermiş.’ Ama onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Niçin onun yanında olduğunu da ben biliyorum. Niye biliyor musunuz? Kendisine ait, 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Şehircilik Bakanı, onun için destekliyor. Sarıyer'de, 13 bin metrekarelik şahsına ait araziye, ısrarla imar çıkarttı. Biz de ısrarla dava açtık. Orayı iptal ettirdik. Bana niye destek versin? Destek vereceği yeri biliyor. Bana niye destek versin? Tabii vermez. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazandırmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."(AÖ)