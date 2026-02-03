ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 08:50
 SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 08:53
Okuma Okuma:  2 dakika

İmamoğlu'ndan süreç eleştirisi: Hesapları çözüm değil, koltuk

“Ben vazgeçmiyorum. Ben geri adım atmıyorum. Çünkü bu ülke, tek bir kişinin çıkarına teslim edilemez. Bu düzeni sandıkla değiştireceğiz. Karar milletindir. Millet büyüktür.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutulduğu hücresinden Sözcü gazetesi için kaleme aldığı yazıda iktidarı sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu, “Terörsüz Türkiye” süreci üzerinden hükümeti hedef alarak, “Tarihsel önem taşıyan bir süreçte bile toplumu birleştiremediler. Çünkü onların hesabı çözüm değil, yine koltuktu” dedi.

Ekonomi, çözüm süreci, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı eylemleri üzerinden iktidarın son yıllardaki politikalarını değerlendiren İmamoğlu, Kürt meselesinde demokratik bir yaklaşım geliştirilmediğini söyledi. İmamoğlu, “Kürt meselesinde demokratik bir akıl geliştirmek yerine yine susmayı, yine oyalamayı, yine zamana oynamayı seçtiler” dedi.

“Rakibini sandıkta yenemeyince yargıyı kullandılar”

19 Mart’ta başlatılan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, yaşananları hukuki değil siyasi bir müdahale olarak nitelendirdi. “Rakibini sandıkta yenemeyince, yargıyı kullanacağını da biliyorduk” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Buna soruşturma denilemez, hukuk denilemez. Türkiye’ye yaşatılanlar bağımsız yargı ile açıklanamaz. Bu, düpedüz siyasi bir darbedir. Türkiye’nin geleceğine darbedir.”

İmamoğlu, iddianamesiz yürütülen sürecin adalete olan güveni derinden sarstığını belirterek, “Adalet çökerse ekonomi de çöker, toplumsal huzur da çöker, devletin itibarı da çöker” dedi.

“Devlet bina değildir, adalettir”

Yazısında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni de eleştiren İmamoğlu, sistemin denge ve denetim mekanizmalarını ortadan kaldırdığını savundu. Türkiye’nin “tek kişilik bir yönetim anlayışıyla” çoklu krizlere sürüklendiğini ifade eden İmamoğlu, “Devlet bina değildir. Devlet; adalettir, liyakattir, ahlaktır, akıldır” değerlendirmesinde bulundu.

“Ben geri adım atmıyorum”

Mücadelesinin kişisel olmadığını vurgulayan İmamoğlu, “Bizim mücadelemiz bir koltuk mücadelesi değil, milletin hakkını geri alma mücadelesidir” dedi. Cezaevinde olmasına rağmen geri adım atmayacağını belirten İmamoğlu, yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Ben vazgeçmiyorum. Ben geri adım atmıyorum. Çünkü bu ülke, tek bir kişinin çıkarına teslim edilemez. Bu düzeni sandıkla değiştireceğiz. Karar milletindir. Millet büyüktür.”

(EMK)

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı yürütmeyi durdurma davası reddedildi
23 Ocak 2026
23 Ocak 2026
/haber/imamoglu-nun-diplomasinin-iptaline-karsi-actigi-yurutmeyi-durdurma-davasi-reddedildi-315969
Ekrem İmamoğlu: "Diplomamı değil, hukuki güveni savunuyorum"
15 Ocak 2026
15 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglu-diplomami-degil-hukuki-guveni-savunuyorum-315634
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının yeri değiştirildi
6 Ocak 2026
6 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglunun-diploma-davasinin-yeri-degistirildi-315298
Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'ye Venezuela eleştirisi: İlkesiz politikalar Türkiye'nin itibarını zedeliyor
4 Ocak 2026
4 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglu-ndan-akpye-venezuela-elestirisi-ilkesiz-politikalar-turkiyenin-itibarini-zedeliyor-315221
Dilek Kaya İmamoğlu'ndan "Gülben Ergen" açıklaması
29 Aralık 2025
29 Aralık 2025
/haber/dilek-kaya-imamoglu-ndan-gulben-ergen-aciklamasi-315043
Dilek İmamoğlu: Mahkemeler TRT'den ve tüm kanallardan canlı yayınlansın
26 Aralık 2025
26 Aralık 2025
/haber/dilek-imamoglu-mahkemeler-trtden-ve-tum-kanallardan-canli-yayinlansin-314978
AİHM, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu öncelikli görüşecek
26 Aralık 2025
26 Aralık 2025
/haber/aihm-ekrem-imamoglunun-tutuklulugunu-oncelikli-gorusecek-314961
CEZAEVİNDE 275. GÜN
Ekrem İmamoğlu: Sürecin içindeyiz, içinde kalmaya devam edeceğiz
22 Aralık 2025
/haber/ekrem-imamoglu-surecin-icindeyiz-icinde-kalmaya-devam-edecegiz-314770
CHP: İmamoğlu'nun tüm davalarına müdahale var
9 Aralık 2025
9 Aralık 2025
/haber/chp-imamoglunun-tum-davalarina-mudahale-var-314344
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: İmamoğlu davalarında hakimler sürekli sürgün ediliyor
8 Aralık 2025
8 Aralık 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-imamoglu-davalarinda-hakimler-surekli-surgun-ediliyor-314304
