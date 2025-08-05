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HABER
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2025 09:16
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2025 09:20
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İmamoğlu'ndan 'sahte diploma’ tepkisi: İktidar hâlâ benim diplomamın peşinde

İmamoğlu, "Yargı, halkın seçtiği bir başkanın hakkını engellemekle meşgulken sahtecilik almış başını gidiyor. Bu tablo, asıl sorunun adaletsizlik olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan 'sahte diploma’ tepkisi: İktidar hâlâ benim diplomamın peşinde

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "sahte diploma" haberlerine dair konuştu.

23 Mart 2025’ten bu yana Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, yaşanan skandalın vahametini vurgularken, iktidarın hâlâ kendi diploması ve adaylığıyla uğraştığını belirtti.

İmamoğlu şöyle dedi:

“Türkiye’de sahte diplomalar e-Devlet’e sahte e-imzalarla kaydedilmiş, kimsenin haberi bile olmamış. Skandalın boyutları ürkütücü ama iktidar için hâlâ en büyük mesele benim diplomam ve Cumhurbaşkanlığı adaylığım.

Yargı, halkın seçtiği bir başkanın hakkını engellemekle meşgulken sahtecilik almış başını gidiyor. Bu tablo, asıl sorunun adaletsizlik olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Ama çok az kaldı. Siyasetin aracı haline gelen yargı düzeni de, sahteciliğin normalleştiği bu yozlaşmış Türkiye manzarası da sona erecek.

HERKES İÇİN, HER YERDE: ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET.

Bakan Yerlikaya: 126 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma ve sürücü belgeleriyle ilgili yürütülen operasyonlara dair açıklama yaptı. Eş zamanlı olarak düzenlenen iki ayrı operasyonda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyeti tespit edildi.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, elektronik imza yoluyla kamu kurumlarının sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonların gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 126 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 17’si tutuklanırken, 109 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmada, bazı e-imza sağlayıcı şirketlerin bayilerinden sahte kimlik ve belgelerle e-imza üretildiği, bu imzalarla kamu sistemlerine izinsiz erişilerek çeşitli usulsüz işlemler yapıldığı ortaya çıkarıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu sahte diploma CHP
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