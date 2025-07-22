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Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2025 17:19
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2025 17:29
2 dk Okuma

İmamoğlu'ndan kuraklık uyarısı: İhanetinize devam ediyorsunuz

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Melen ve Sazlıdere Barajları örnekleri üzerinden iktidara tepki gösterdi. "Kuraklık kapıda değil kapıdan içeri girdi siz hâlâ rant peşindesiniz" diyen İmamoğlu, "Bu millet sizi asla affetmeyecek. Melen de Sazlıdere de sizin utancınız olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan kuraklık uyarısı: İhanetinize devam ediyorsunuz
Fotoğraf: Sosyal Medya

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen ve Sazlıdere barajlarıyla ilgili iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Kuraklık kapıda değil kapıdan içeri girdi siz hâlâ rant peşindesiniz. İstanbul son 65 yılın en kurak haziranını yaşadı. Şehre neredeyse bir damla yağmur düşmedi. Ama sizin aklınızda İstanbul yok, millet yok, sadece beton ve rant var" dedi.

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"Su tutulamadığını bile bizden öğrendiniz"

"Melen Barajı’nın temeli 10 yıl önce atıldı ama barajdan haber yok" diyen İmamoğlu, "'2 yılda açıyoruz', 'İstanbul’un su sorunu 2071’e kadar çözüldü' dediniz. Açıkça milleti kandırmaya çalıştınız. Gövdesinde çatlak olduğunu, su tutulamadığını bile bizden öğrendiniz" ifadelerini kullandı.

"Kafanızı kuma gömüyorsunuz"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İhale üstüne ihale yaptınız, on milyarlarca lirayı çöpe attınız ama sonuç alamadınız. Melen projesinde tarihe beceriksizliğinizle geçtiniz. Şimdi kafanızı kuma gömüyorsunuz, Melen’in adını ağzınıza almıyorsunuz. Üstelik kuraklık bu boyuttayken, Melen suyu ortada yokken, Cuma hutbesinde su tasarrufu tavsiye edilirken siz İstanbul’un içme suyu havzalarına göz diktiniz.

"Bir avuç insan değil, millet kazanacak"

İhanetinize devam ediyorsunuz. Sazlıdere Barajı’nı bir gece yarısı kararıyla içme suyu havzası olmaktan çıkardınız. İBB’ye, İSKİ’ye, millete sormadınız. Sonra da o havzayı betonla doldurmaya başladınız. İstanbul susuz kalırken siz su havzalarını ranta kurban ediyorsunuz.

Bu millet sizi asla affetmeyecek. Melen de Sazlıdere de sizin utancınız olarak tarihe geçecek. Ama az kaldı. Bu düzen değişecek. Bir avuç insan değil millet kazanacak.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
sazlıdere ekrem imamoğlu melen barajı kuraklık
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