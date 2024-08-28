İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'yeni taksi' mesajı

İstanbul'da taksilerden hem İstanbullular hem de taksi şöförleri uzun süredir rahatsız. Taksi plakalarının esnaf olarak görünen kişiye verilmesi gerekitği halde birçok kişi taksi plakaları üzerinden ciddi rant elde ediyor. Şöför olarak çalışanlar, plaka sahiplerine ödemeleri gereken para nedeniyle az kazanmaktan şikayetçi. İstanbullar ise yolcu seçen, kaba davranan, hatta zaman zaman şiddet uygulayan şöförlerden şikayetçi.

Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı seçildiği ilk dönemden bu yana yeni bir taksi modelini gündeme getiriyor. Ancak AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesi sonrası yapılan yasa değişikliği ile UKOME'de çoğunluk merkezi yönetime geçti. Bu nedenle UKOME'de merkezi yönetim ve oda temsilcileri söz sahibi olmaya başladı. Bu nedenle de bugüne kadar yapılan UKOME toplantılarında adım atılamadı.

29 Ağustos gübü yapılacak toplantı öncesinde Ekrem İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum." dedi.

İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 28, 2024

(Mİ)