İmamoğlu'ndan İstanbul Maratonu mesajı: Adalet için koşmanızı dilerim

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu 47. İstanbul Maratonu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in verdiği startla başladı. Maratonun başında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

Katılımcılar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da yer aldı.

Maratona CHP lideri Özgür Özel'in yanısıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı. Maratonun startı, 1923 göğüs numarasıyla koşacak Özel’in, “Hepimizin ayrı meşguliyetleri, ayrı tercihleri, ayrı mücadeleleri var. Ama bugün hep birlikte, bu güzel pazar gününde, dünyanın en güzel şehrinde spor yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Tadını çıkarın. Morallerimizi yüksek tutalım. Her şey çok güzel olacak” sözlerinin ardından verildi.

İmamoğlu: Milletimiz vatanseverlerle makam severleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir

"Maraton omuz omuza durmak demektir"

Start öncesinde İmamoğlu’nun Silivri’den start noktasına yolladığı mektup okundu. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kıymetli sporcular, sevgili katılımcılar, benim canım hemşehrilerim; tam 224 gündür sizlerden uzakta, Silivri’de bir hücrede esir tutuluyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Maratonu’nda aranızda olmak, sizlerle beraber start vermek ve hep birlikte koşmak isterdim. Maalesef aranızda değilim. Fakat kalbim, yüreğim, umutlarım sizlerle. İstanbul Maratonu birlikte koşmak, birlikte hedefe yürümek, engelleri aşmak, omuz omuza durmak demektir. İstanbul Maratonu kıtadan kıtaya, kültürden kültüre, gönülden gönüle koşulur. İstanbul Maratonu, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek olmak isteyen gönüllülerin bu amaçla katıldığı bir yardımseverlik koşusudur. İstanbullular bu maratonda, iyilik peşinde koşarlar. Bu yılki maratonda ben, adalet ve hürriyet için de koşmanızı dilerim. İnançla, azimle, kararlılıkla atılmış her bir adımınız, Cumhuriyete, demokrasimize ve geleceğimize damga vursun isterim. Bu yıl koştuğunuz maraton, yaptığınız iyiliklerle mutlu olacak herkes gibi bana ve yol arkadaşlarıma da inanç, umut ve mutluluk aşılayacak. Bu yıl koştuğunuz maraton, aynı zamanda adalet duygusunun tüm engelleri aşabildiğini ve hürriyet arzusunun, özgürlük sevdasının engellenemez bir güç olduğunu da anımsatacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Hepinize bol şanslar, iyi yarışlar… Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı

Dünya Atletizm Birliği’nin belirlediği kriterlere göre, Avrupa'nın üç Gold Label maratonundan biri olan organizasyona, 126 ülkeden, 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.

Maratona, 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet katılacak. Erkeklerde son şampiyon Dejene Debela'nın yanı sıra Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir, kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa koşuda yer alacak isimler arasında bulunuyor. Yerli atletlerin de ulusal şampiyonluk hedefiyle koşacağı maratonda erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular "Türkiye şampiyonu" unvanının sahibi olacak.

CUMHURİYET BAYRAMINDA BAĞDAT CADDESİNDE Özgür Özel: "Cumhuriyet'in dört kolonundan ikisini kestiler, birinin dibine dinamit döşediler"

Kazananlar belli oldu

Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu.

Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

İstanbul Maratonu'nda iki milli atlet ilk 10'da yer aldı. Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle 5'inci oldu. Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle 9'uncu oldu. Yavuz Ağralı, 2 saat 23 dakika 24 saniyeyle 11'inci olurken, Mert Girmalegesse ise 2 saat 26 dakika 3 saniyelik derecesiyle yarışı 14'üncü sırada tamamladı.

Kadınlar ve erkeklerde maratonun ilk üç sırası şöyle:

Kadınlar

1- Bizuager Aderra - Etiyopya: 2:26:19

2- Sofia Assefa - Etiyopya: 2:26:21

3- Joan Jepkosgei Kilimo - Kenya: 2:26:36

Erkekler

1- Rhonzas Lokitam Kilimo - Kenya: 2:10:12

2- Dejene Debela - Etiyopya: 2:10:23

3- Sufaro Woliyi - Etiyopya: 2:10:26

(NÖ)