HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.03.2026 14:57 1 Mart 2026 14:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.03.2026 15:02 1 Mart 2026 15:02
Okuma Okuma:  2 dakika

İmamoğlu'ndan İran açıklaması: Türkiye asla bu çatışmanın tarafı olmamalıdır

Ekrem İmamoğlu, "Ulusal çıkarlarımız ABD’yle kurulan kişisel ilişkilerle değil, bölgesel istikrar hedefiyle yürütülen akılcı diplomasi ile korunur" ifadelerini kullandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İmamoğlu'ndan İran açıklaması: Türkiye asla bu çatışmanın tarafı olmamalıdır

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

"Savaş istemiyoruz, İran'ın geleceğine karar verecek olanlar sadece burada yaşayanlardır"

Bugün 14:35
"Savaş istemiyoruz, İran’ın geleceğine karar verecek olanlar sadece burada yaşayanlardır"
Bugün 14:35

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "ABD ve İsrail’in İran’a yönelik tek taraflı ve geniş çaplı askeri operasyon başlatması, diplomatik çözüm ihtimali hâlâ masadayken bölgemizi yeni ve tehlikeli bir çatışma sarmalına sürüklemiştir. Bu askeri saldırıları ve bunlara karşı İran’ın bölgedeki diğer ülkelere de zarar veren misillemelerini kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Rejimler halklarının iradesiyle değişir"

"Ülkelerin rejimleri dış müdahalelerle değiştirilemez" vurgusunu yapan İmamoğlu, "Rejimler ülkelerin halklarının iradesiyle değişir. İran halkı İran devletinin baskılarına karşı, barışçıl yöntemlerle mücadele vermektedir. Rejim değişikliği söylemleri eşliğinde yürütülen askeri müdahaleler uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmaz. İran halkının geleceğine yalnızca İran halkı karar verebilir" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ortadoğu’nun yeni savaşlara tahammülü kalmamıştır. Barış, adalet ve refah üreten, kendi geleceğini bölgenin istikrarında arayan, sağduyulu liderliklere ihtiyaç vardır. Tüm tarafları derhal itidale, ateşkese ve diplomasiye dönmeye çağırıyorum."

"Çatışmanın tarafı olmamalı"

"Türkiye, tarihsel ve coğrafi sorumluluğu gereği asla bu çatışmanın tarafı olmamalıdır" diyen İmamoğlu, "Aksine barış ve istikrarın tesis edilmesi için aktif rol oynamalıdır. Ulusal çıkarlarımız ABD’yle kurulan kişisel ilişkilerle değil, bölgesel istikrar hedefiyle yürütülen akılcı diplomasi ile korunur" ifadelerini kullandı.

(AB)

ekrem imamoğlu CHP İran
