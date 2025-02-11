İmamoğlu'ndan ilk tepki: Sandık gelecek, 1 kişi gidecek, her şey değişecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonlara tepki gösterdi.

"Kent uzlaşısı" operasyonlarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile Tuzla, Sancaktepe, Adalar, Şişli, Beyoğlu, Üsküdar ve Fatih belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

“Başarımızı sindireceksiniz”

İmamoğlu, operasyonların CHP’nin seçimlerdeki başarısını hedef aldığını belirterek, "Partimizin rakiplerine 1 milyon oy fark atmasını sindiremiyorlar" dedi. Erken seçim vurgusu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlerden önce rutin işlerini yapan bu insanlar, seçim sonrası aniden ‘terörist’ ilan ediliyor. Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi.

31 Mart seçimlerinde İstanbul’da 26 ilçe belediyesi kazanan, Büyükşehir seçimlerinde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza izin vermedik, vermeyeceğiz."

“Bu çürümüş düzenin bedelini ödüyoruz”

İmamoğlu, Türkiye’nin mevcut yönetim anlayışından kaynaklanan sorunlar yaşadığını belirterek, hayat pahalılığı ve sosyal çürüme gibi sorunların faturasını halkın ödediğini ifade etti. "Kendini milletin efendisi zanneden bir kişinin kaprisleri yüzünden memleket bu noktada" diyen İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığı ile ödüyoruz. Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz. Sosyal ve siyasal çürümeyle ödüyoruz. İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek için yola çıktık. Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için erken seçim istiyoruz.

O sandık erkenden gelecek! Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil. Sandık gelecek, 1 kişi gidecek, her şey değişecek!"

İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 11, 2025

(EMK)