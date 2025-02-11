ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Şubat 2025 11:20
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2025 16:14
2 dk Okuma

İSTANBUL'DA CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON

İmamoğlu'ndan ilk tepki: Sandık gelecek, 1 kişi gidecek, her şey değişecek

İmamoğlu, operasyonların CHP’nin seçimlerdeki başarısını hedef aldığını belirterek, "Partimizin rakiplerine 1 milyon oy fark atmasını sindiremiyorlar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan ilk tepki: Sandık gelecek, 1 kişi gidecek, her şey değişecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonlara tepki gösterdi.

"Kent uzlaşısı" operasyonlarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile Tuzla, Sancaktepe, Adalar, Şişli, Beyoğlu, Üsküdar ve Fatih belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

“Başarımızı sindireceksiniz”

İmamoğlu, operasyonların CHP’nin seçimlerdeki başarısını hedef aldığını belirterek, "Partimizin rakiplerine 1 milyon oy fark atmasını sindiremiyorlar" dedi. Erken seçim vurgusu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlerden önce rutin işlerini yapan bu insanlar, seçim sonrası aniden ‘terörist’ ilan ediliyor. Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi.

31 Mart seçimlerinde İstanbul’da 26 ilçe belediyesi kazanan, Büyükşehir seçimlerinde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza izin vermedik, vermeyeceğiz."

“Bu çürümüş düzenin bedelini ödüyoruz”

İmamoğlu, Türkiye’nin mevcut yönetim anlayışından kaynaklanan sorunlar yaşadığını belirterek, hayat pahalılığı ve sosyal çürüme gibi sorunların faturasını halkın ödediğini ifade etti. "Kendini milletin efendisi zanneden bir kişinin kaprisleri yüzünden memleket bu noktada" diyen İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığı ile ödüyoruz. Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz. Sosyal ve siyasal çürümeyle ödüyoruz. İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek için yola çıktık. Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için erken seçim istiyoruz.

O sandık erkenden gelecek! Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil. Sandık gelecek, 1 kişi gidecek, her şey değişecek!"

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ekrem imamoğlu CHP CHP'li belediyelere operasyon Kent uzlaşısı
ilgili haberler
CHP'DEN BELEDİYE OPERASYONLARINA TEPKİ
“Kumpaslardan medet umuyorlar”
Bugün 11:04
/haber/kumpaslardan-medet-umuyorlar-304441
"Kent uzlaşısı" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi emniyete getirildi
Bugün 08:17
/haber/kent-uzlasisi-operasyonunda-gozaltina-alinan-10-kisi-emniyete-getirildi-304436
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP'DEN BELEDİYE OPERASYONLARINA TEPKİ
“Kumpaslardan medet umuyorlar”
Bugün 11:04
/haber/kumpaslardan-medet-umuyorlar-304441
"Kent uzlaşısı" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi emniyete getirildi
Bugün 08:17
/haber/kent-uzlasisi-operasyonunda-gozaltina-alinan-10-kisi-emniyete-getirildi-304436
Sayfa Başına Git