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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 20:00
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 21:08
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SEÇİM 2024

İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, "Yüzde 40’a giden oranda veri elde ettik. Verilere göre şunu söyleyebiliriz ki vatandaşımız bize olan inancının karşılığını göstermiş durumda" dedi.

Evrim Kepenek
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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başındaydı. 

Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği illerin başında gelen İstanbul’da sandıkların kapanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti. 

İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle: 

“Yüzde 40’a giden oranda veri elde ettik. Verilere göre şunu söyleyebiliriz ki vatandaşımız bize olan inancının karşılığını göstermiş durumda. Çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz, dolayısıyla oy tasnif işlemleri devam ediyor. Öncelikli olarak İBB oyları tasnif ediliyor."

"İlk etapta bu oyları görebiliyor ve onun üzerinden konuşabiliyoruz. Ancak bizim için o denli önemli iki döküman daha var. Bunlardan biri ilçe belediye başkanlığı verisi ve diğeri meclis verileri. Bir iki tutanakta bu seçimlerden elde edeceğimiz verilerin sonucunu oluşturmakta. Oy kullanan yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

CHP ilk sonuçlara göre İBB Meclisi'nde de çoğunluğu ele geçirdi

"Ben sürece göre yine kıymetli il başkanım Sayın Özgür Çelik’le birlikte sizlerin huzuruna gelip açıklama yapacağız. Bizim de gözümüz kulağımız 33 binin üzerindeki sandık görevlileri başta olmak üzere partim adına görev yapan yol arkadaşlarımızda."

"Bu konuda özenli, gayretli geri dönüşlerini izliyoruz. Sonuçların her şeyden önce şehrimize, ilçelerimize, bütün ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Ramazan ayında tutulan oruçların kabulü ile tutulan oruçları kutlarım.”

İmamoğlu, ilerleyen saatlerde yeni açıklama yapacağını da vurguladı.

(EMK)

Seçim 2024 Ozgur Çelik CHP CHP İstanbul İl başkanı CHP İstanbul İl Örgütü
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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