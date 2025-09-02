İmamoğlu'ndan iktidara: Yol arkadaşlarınız bile sizden sonrasına hazırlanıyor

Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada, İmamoğlu iktidara seçim çağrısı yaptı ve "Bu yolun geri dönüşü yok, siz de biliyorsunuz. Adım adım gidiyorsunuz" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk değil

"Millet değil, siz yenileceksiniz"

"Bir asırdan fazladır hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren bu aziz millet değil, bir avuç insan yani siz yenileceksiniz" diyen İmamoğlu, "Canınız istediğinde bindiğiniz, canınız sıkılınca indiğiniz demokrasi treni yepyeni bir sefere çıkıyor. Milletimiz, sahibi olduğu koltuğu devralmaya hazırlanıyor" mesajını verdi.

"Korkuyorsunuz"

Açıklamasında iktidarın kendi adaylığından korktuğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yargı eliyle beni saf dışı bırakacağınızı zannediyorsunuz. İhtişamlı sarayınızda emirler yağdırıyor, 'İmamoğlu’nu bitirin' diyorsunuz. Çünkü seçimde karşıma çıkmaktan çok korkuyorsunuz. Evet, korkuyorsunuz. Çünkü devlete ve millete nasıl bir zarar verdiğinizi çok iyi biliyorsunuz. Yarısı açlık sınırının altında yaşayan milletimizin sabrının taştığını görüyorsunuz."

"Artık gitme vakti…"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı son olarak seçim çağrısı yaptı:

"Millet sizi istemiyor. Herkes bu işin bittiğini görüyor. Kendi yol arkadaşlarınız bile sizden sonrasına hazırlanıyor. Artık gitme vakti… Mert olun! Demokrasiden, milletten, yenilmekten, koltuğunuzu kaybetmekten, Ekrem İmamoğlu’ndan korkmayın. Milletin iradesini tanıyın, onların yakasını bırakın. Siyasetteki son seçiminizi 'mertçe' yapın."

(AB)