İmamoğlu'ndan iktidara 'Gazze' tepkisi: İşe önce ticareti durdurarak başlayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ne 5 TIR insani yardım malzemesi gönderdi. İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Merkez Ambarı’ndan malzemeleri yüklenen TIR’lar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla bugün yola çıkarıldı.

“Kimse hamaset yaparak bizi insanlık onuru kavramlarından uzaklaştıramaz” diyen İmamoğlu, İsrail saldırılarının başlamasının ardından İBB Meclisi’nde Gazze'ye yardım gönderme kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Bugün Kızılay aracılığıyla Gazze halkına insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Gazze’nin acılarını hafifletmek, Gazzelilerin hayata tutunmalarına destek olmak görevimizdir. Tabii seçim öncesi şirazesi kayan bazı insanlar neye laf yetiştireceğini, neyi ne zaman söyleyeceğini karıştırıyorlar. Ben onun için üzülerek kendisine ‘ithal’ ya da ‘acemi aday’ diyorum ama kalkıp bana Gazze’yi anlatıyor. Kazanırsa Gazze kazanacakmış. Buradan tek şey söylüyorum. Allah seni affetsin diyorum. Bu tarz düşüncelerle başarılı olacaklarına Allah yardımcı olsun, akıl versin diyorum.”

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, 1 Mart’ta yaptığı açıklamada, “31 Mart’ta Gazze’deki mazlumlar sevinecek, Gazze’de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek” demişti.

“Gazze’ye el uzatmak için İBB’yi kazanmayı beklemezsiniz”

Kurum’a atıfla, “Türkiye’nin hamaset dolu ama aslında pasif ve korkak dış politikasının sözcülüğünü yapmış oluyor” diyen İmamoğlu, sözlerinin devamında, “O gelince İstanbul’a, Gazze’yle ilgili süreçleri çözeceğini iddia ediyor. Farkında olmadan Sayın Cumhurbaşkanı’nı Filistin konusunda eleştiriyor aslında. Tabii yarın, onu atayan irade ‘Gazze derken bana mı sordun?’ diye kızarsa acaba ne yapacak diye de düşünmeden edemiyorum” diye konuştu.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aylardır Filistin’de mazlumlar inim inim inlerken ticareti durduramayanlar, gemilerini limanlara çekemeyenler, kalkıp utanmadan, sıkılmadan Gazze edebiyatı yaparak, İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyorlar. Biraz samimi olsaydınız, Güney Afrika hükümetinin gösterdiği dirayeti gösterirdiniz. Gazze’ye el uzatmak için, İBB’yi kazanmayı beklemezsiniz. Böyle bir haddiniz de yok. İşinizi yapın, görevinizi yapın. Onun için diyorum burada, işe önce ticareti durdurarak başlayın.”

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Barakat: Boykot çok ama çok önemli

Konuşmasını tamamlayan İmamoğlu, sözü; annesi, ablası ve kardeşiyle Türkiye’de yaşayan, babası savaş nedeniyle Gazze’de mahsur kalmış olan Filistinli öğrenci Yusuf Barakat’a verdi.

Türkiye’de eğitim gören 7 bin Filistinli öğrenci olduğunu belirten Barakat, “Bağımsızlık mücadelemizi sadece silahla kazanmayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle bilimle ve güzel araştırmalar yaparak da kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

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Barakat ayrıca, BDS Türkiye’nin (Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi) İsrail’le “kardeş şehir” anlaşmalarının sonlandırılması hedefiyle yürüttüğü kampanyaya dikkat çekti:

“Türkiye’deki bütün belediyelerden, İsrail’deki ürünleri kullanmamalarını rica ediyorum. Boykot, çok ama çok önemli. Hala ama hala, bütün bu utanç verici, orantısız savaşa rağmen, belediyeler arasında dostluk anlaşmaları var. Bu anlaşmaların iptal edilmesini de rica ediyorum.”

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(VC)