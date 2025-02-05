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Yayın Tarihi: 5 Şubat 2025 17:56
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2025 18:00
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İmamoğlu'ndan iddianame tepkisi: Paniklemenin resmi

İmamoğlu, "Bu davaları 'yakından' takip eden ve içeriklerini bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli ki seçimde milletin önüne mertçe çıkmak yerine, masa başı oyunlarıyla ayakta kalacağını sanıyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan iddianame tepkisi: Paniklemenin resmi
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında düzenlenen iddianameye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili ifadeleri nedeniyle hazırlanan iddianame hakkında, "Başsavcı incindi diye hakkımda hazırlanan iddianameyi, ifademi alan savcı yerine başsavcının yardımcısı yazmış. Daha mahkemeye ve avukatlarıma gönderilmeden, iktidar medyasına servis edilen bu evrak paniklerinin resmidir" ifadelerini kullandı.

"Bunu da heybenize yazın"

İmamoğlu, paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göndermede bulundu, şöyle dedi:

"Bu davaları 'yakından' takip eden ve içeriklerini bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli ki seçimde milletin önüne mertçe çıkmak yerine, masabaşı oyunlarıyla ayakta kalacağını sanıyor. Milletimiz, demokrasiye ve kendi seçme hakkına zerre kadar itibar etmeyene artık itibar etmemektedir. Bunu da heybenize yazın."

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili sözleri nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede, İmamoğlu için 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca iddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine dayanarak, İmamoğlu’nun kamu görevlerinden men edilmesi talep edildi. Bu madde, kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde, belirli süreyle veya sürekli olarak kamu görevlerinde çalışmaktan men edilmesini öngörüyor. İddianame, mahkeme tarafından değerlendirilmeye alındı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak akın gürlek
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