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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 14:42
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 15:29
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İmamoğlu'ndan Hatay paylaşımı

Ekrem İmamoğlu, “Hatay’da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan Hatay paylaşımı
Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu Medya İletişim Ofisi

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden göreve seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay seçimine ilişkin paylaşım yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) seçilen 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı ve 48 belde belediye başkanının tebrik ederek şöyle dedi:

“Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

Hatay’da resmi olmayan sonuçlara göre, bu sabah itibariyle tüm sandıklar sayıldı.

AKP’nin Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Öntürk 346 bin 78 oyla yüzde 44.48, CHP’nin adayı Lütfü Savaş ise 342 bin 188 oyla yüzde 43.98 oy oranına ulaştı. Aradaki oy farkı 3890.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 03.14’te X’ten yaptığı paylaşımda, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” diye yazdı.

Geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ifade eden Lütfü Savaş ise “Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz. Şu anda CHP’nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı” dedi.

Katılım oranının yüzde 75.77 olduğu Hatay’da, kullanılan 816 bin 872 oydan 777 bin 972’si geçerli sayıldı. Geçresiz oy sayısı 38 bin 900.

(VC)

Seçim 2024 hatay ekrem imamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB 31 mart yerel seçimleri
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