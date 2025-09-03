ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 13:08
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 13:31
2 dk Okuma

İmamoğlu'ndan Gürsel Tekin'e: Ben 'CHP’liyim' diyen bu onursuzluğa alet olmaz

CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, demokratik yollarla iktidarın değiştirilmesi hakkının gasp edilmeye çalışıldığını vurgulayarak "CHP'yi yok etmek istiyorlar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan Gürsel Tekin'e: Ben 'CHP’liyim' diyen bu onursuzluğa alet olmaz

Yaklaşık 6 aydır Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'yi hedef alan operasyonlara tepki gösterdi.

Gürsel Tekin: Ortada bir cenaze var, kaldırmayalım koksun mu?
Gürsel Tekin: Ortada bir cenaze var, kaldırmayalım koksun mu?
3 Eylül 2025

Son olarak, CHP'nin İstanbul il yönetiminin görevden alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, "CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur" dedi.

CHP için 'Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin sigortasıdır' diyen İmamoğlu, yurttaşlara da "Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur" diyerek seslendi.

"CHP'yi yok etmek istiyorlar"

İmamoğlu'nun mesajı ve paylaşımı özetle şu şekilde:

"Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin sigortasıdır. Bir avuç muhteris, milletin kendi kaderini tayin etme ve demokratik yollarla iktidarı değiştirme hakkını gasp etmeye çalışıyor. Devletimize ve milletimize yaşatılan bütün kötülüklerin önünde sarsılmaz bir iradeyle duran Cumhuriyet Halk Partisi’ni yok etmek istiyorlar.

"Özgür Çelik onurumuzdur"

"Kendilerini ev sahibi, milleti kiracı zannediyorlar. Sandığa ve millet iradesine savaş açarak iktidarda kalacaklarını düşünüyorlar. Tertemiz olan İstanbul İl Kongremizi ve Kurultayımızı lekelemeye çalışarak, partimizi kayyımla tehdit ederek ve delegelerimizin iradesini hiçe sayarak sonuç alabileceklerini sanıyorlar. Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum; CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki 'ben CHP’liyim' diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz.

Gürsel Tekin kimdir?
Gürsel Tekin kimdir?
3 Eylül 2025

"Mesele CHP değil, Türkiye"

"Millete savaş açmayı tercih edenler, devletin kurumlarını milli irade gaspı için kullananlar ve kayyımlardan medet umanlar sizin iradenize yenilecek ve kaybedeceklerdir. Mesele CHP değil, Türkiye’dir. Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur. 

"Onlar gidecek, millet gelecek"

"Yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkacağız. Azim, kararlılık ve cesaretle milletin iktidarı, Türkiye’yi umuda ve huzura kavuşturacak. Zulümleri, asla milletin zaferinden büyük olamayacak. Onlar gidecek, millet gelecek! Ve onları korkudan tir tir titreten o cümle kulaklarından hiç çıkmayacak: Her Şey Çok Güzel Olacak!"

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu gürsel tekin CHP
ilgili haberler
DEM Parti İstanbul İl Örgütü’nden CHP’ye dayanışma ziyareti
3 Eylül 2025
/haber/dem-parti-istanbul-il-orgutunden-chpye-dayanisma-ziyareti-311122
DEM Parti'den 'CHP' tepkisi: Kayyımcı zihniyet terk edilmeli
2 Eylül 2025
/haber/dem-parti-den-chp-tepkisi-kayyimci-zihniyet-terk-edilmeli-311089
CHP kararına ilk tepkiler:"Demokrasimize açıkça darbedir"
2 Eylül 2025
/haber/chp-kararina-ilk-tepkiler-demokrasimize-acikca-darbedir-311088
Borsada CHP sarsıntısı: Yüzde 5,52 düşüş yaşadı, devre kesiciler çalıştı
2 Eylül 2025
/haber/borsada-chp-sarsintisi-yuzde-5-52-dusus-yasadi-devre-kesiciler-calisti-311085
CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi; il yönetimi görevden alındı
2 Eylül 2025
/haber/chp-nin-istanbul-kongresi-iptal-edildi-il-yonetimi-gorevden-alindi-311079
CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesi tamamlandı
29 Ağustos 2025
/haber/chp-istanbul-il-kongresi-iddianamesi-tamamlandi-310951
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti İstanbul İl Örgütü’nden CHP’ye dayanışma ziyareti
3 Eylül 2025
/haber/dem-parti-istanbul-il-orgutunden-chpye-dayanisma-ziyareti-311122
DEM Parti'den 'CHP' tepkisi: Kayyımcı zihniyet terk edilmeli
2 Eylül 2025
/haber/dem-parti-den-chp-tepkisi-kayyimci-zihniyet-terk-edilmeli-311089
CHP kararına ilk tepkiler:"Demokrasimize açıkça darbedir"
2 Eylül 2025
/haber/chp-kararina-ilk-tepkiler-demokrasimize-acikca-darbedir-311088
Borsada CHP sarsıntısı: Yüzde 5,52 düşüş yaşadı, devre kesiciler çalıştı
2 Eylül 2025
/haber/borsada-chp-sarsintisi-yuzde-5-52-dusus-yasadi-devre-kesiciler-calisti-311085
CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi; il yönetimi görevden alındı
2 Eylül 2025
/haber/chp-nin-istanbul-kongresi-iptal-edildi-il-yonetimi-gorevden-alindi-311079
CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesi tamamlandı
29 Ağustos 2025
/haber/chp-istanbul-il-kongresi-iddianamesi-tamamlandi-310951
Sayfa Başına Git