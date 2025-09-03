İmamoğlu'ndan Gürsel Tekin'e: Ben 'CHP’liyim' diyen bu onursuzluğa alet olmaz

Yaklaşık 6 aydır Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'yi hedef alan operasyonlara tepki gösterdi.

Son olarak, CHP'nin İstanbul il yönetiminin görevden alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, "CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur" dedi.

CHP için 'Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin sigortasıdır' diyen İmamoğlu, yurttaşlara da "Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur" diyerek seslendi.

"CHP'yi yok etmek istiyorlar"

İmamoğlu'nun mesajı ve paylaşımı özetle şu şekilde:

"Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin sigortasıdır. Bir avuç muhteris, milletin kendi kaderini tayin etme ve demokratik yollarla iktidarı değiştirme hakkını gasp etmeye çalışıyor. Devletimize ve milletimize yaşatılan bütün kötülüklerin önünde sarsılmaz bir iradeyle duran Cumhuriyet Halk Partisi’ni yok etmek istiyorlar.

"Özgür Çelik onurumuzdur"

"Kendilerini ev sahibi, milleti kiracı zannediyorlar. Sandığa ve millet iradesine savaş açarak iktidarda kalacaklarını düşünüyorlar. Tertemiz olan İstanbul İl Kongremizi ve Kurultayımızı lekelemeye çalışarak, partimizi kayyımla tehdit ederek ve delegelerimizin iradesini hiçe sayarak sonuç alabileceklerini sanıyorlar. Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum; CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki 'ben CHP’liyim' diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz.

"Mesele CHP değil, Türkiye"

"Millete savaş açmayı tercih edenler, devletin kurumlarını milli irade gaspı için kullananlar ve kayyımlardan medet umanlar sizin iradenize yenilecek ve kaybedeceklerdir. Mesele CHP değil, Türkiye’dir. Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret sizin gönlünüzde, aklınızda, ruhunuzda, Türkiye’ye ve demokrasiye olan inancınızda mevcuttur.

"Onlar gidecek, millet gelecek"

"Yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkacağız. Azim, kararlılık ve cesaretle milletin iktidarı, Türkiye’yi umuda ve huzura kavuşturacak. Zulümleri, asla milletin zaferinden büyük olamayacak. Onlar gidecek, millet gelecek! Ve onları korkudan tir tir titreten o cümle kulaklarından hiç çıkmayacak: Her Şey Çok Güzel Olacak!"

