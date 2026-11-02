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YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 11:46 2 Kasım 2026 11:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 11:48 2 Kasım 2026 11:48
Okuma Okuma:  2 dakika

İmamoğlu'ndan fon soruşturmasına tepki: “Turpun büyükleri nerede?”

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın siyasi bağlantılarının ortaya çıkarılmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu'ndan fon soruşturmasına tepki: “Turpun büyükleri nerede?”
Fotoğraf: AA
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda “fon vurgunu” olarak bilinen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturmanın 40’ıncı gününde iktidar partisinin üst düzey yöneticileri ve bürokratlarının da dosyada yer aldığını söyleyen İmamoğlu, “Büyük turp siyasi ayaktır” dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın siyasi bağlantılarının ortaya çıkarılmadığını söyledi. İktidar partisine mensup çok sayıda yönetici, seçilmiş görevli ve atanmış bürokratın söz konusu işlemlerin içinde olduğunu belirten İmamoğlu, “Turpun büyükleri nerede?” diye sordu.

İmamoğlu şöyle dedi:

İktidar partisinin onlarca üst düzey yöneticisi, seçilmiş görevlisi ve atanmış bürokratı bu soygunun içinde. Daha da gizlenenler var!

Soruyorum:

Turpun büyükleri nerede?

Bu, garabet başkanlık rejiminin organize vurgunudur. Kamu - özel iş birliğinin dünyada eşi benzeri olmayan en berbat örneğidir. Tarihi bir utançtır.

Soruşturma 180 derece zıt kararlarla tel tel dökülüyor:

▪️ 1 ay önce kaldırılan tedbirler, ortada değişen hiçbir şey yokken geri geliyor.

▪️ Bağlantılı siyasilere aynı gün konup kaldırılan tedbirler var.

▪️ Fon yöneticileri ve birkaç memur medyanın önüne atılıyor, rejim ve siyaset ise korunuyor.

Herkesin aklındaki soru şu: Birilerine temizlik fırsatı mı yaratılıyor?

Bütün kurumları çürüttüler. Yargı dahil milletin güvenebileceği kurum bırakmadılar. Yönetemiyorlar, savruluyorlar.

Kıymetli milletim,

büyük turp SİYASİ AYAKTIR.

Bu soygunun içindeki herkes kendini biliyor. Fon yöneticileri de o siyasileri tanıyor.

Devleti yönetenler soygunu milletten saklıyor.

Unutmayın. Bu iktidara inanmayın."

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(EMK)

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ekrem imamoğlu İBB Davası Fon Soruşturması
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